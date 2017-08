Elia Viviani concentrato e fiducioso per gli Europei: "Un'occasione così non mi capiterà più"

Era una stagione di grandi progetti quella di Elia Viviani, ma lo sprinter veneto non è riuscito a centrare gli obiettivi che si era posto, anche a causa di diverse incomprensioni con il Team Sky. Dopo l’oro nella prova dell’Omnium maschile alle ultime Olimpiadi, Viviani aveva deciso di abbondanare la pista per concentrarsi esclusivamente sulle prove in linea: gli obiettivi in stagione, era di vincere la Milano-Sanremo e di conquistare almeno per un giorno la maglia rosa, ma la Sky non lo ha convocato né per il Giro d’Italia (il Giro 100) né tantomeno per il Tour. E alla Vuelta non andrà meglio, visto che il velocista per i britannici sarà Danny van Poppel.

Viviani ha però l’occasione di riscattarsi. Domenica ci sarà la prova europea ad Herning, dove l’azzurro è uno dei favoriti per vincere i Campioni europei 2017, se non il maggiore favorito...

" È un percorso adatto a me, anzi direi ideale. Però ci sono sempre 240 km da fare e non è mai facile su questa distanza. Abbiamo una grande squadra, dobbiamo solo capire bene come disporre il treno che mi lancerà. Sabatini è convinto, Ferrari sta andando forte in Polonia, Cimolai è uscito bene dal Tour de France. L’unico punto di domanda è Guarnieri che non corre da quando è finito fuori tempo massimo al Tour con Démare. La logica direbbe, comunque, di piazzare Consonni ad aprire le danze, anche se ci vuole un corridore d’esperienza ai -3 km dal traguardo. Potremmo schierare Cimolai in quella fase, poi Ferrari e Sabatini ultimo uomo con Guarnieri che potrebbe inserirsi come penultimo o terzultimo uomo. Avversari? Il più temibile è Kristoff, ma sarà senza squadra, poi attenzione a Coquard che prenderà la mia ruota. Servirà un capolavoro, ma un’occasione del genere, non mi capiterà più. [Elia Viviani alla Gazzetta dello Sport] "

L’incognita per Viviani, però, è la condizione fisica visto che il corridore della Sky ha corso - ultimamente - ‘solo’ Tour of Austria, Campionati nazionali italiani, Route du Sud e la Hammer Sportzone Limburg, senza fare Grandi Giri. L’ultima prova è stata quella della RideLondon-Surrey Classic dove si è piazzato solo 11° (a vincere è stato proprio Kristoff), ma per il veneto la condizione è ottima...

" La mia condizione è molto buona. L’ultimo allenamento effettuato è stato molto pesante, ma sono contento delle sensazioni avute dopo la gara di Londra, nonostante il risultato. Ho fatto un buon lavoro, ho corso comunque su pista e al Giro d’Austria ho fatto 1000 km in sei tappe, arrivo a questo appuntamento in condizione. Meglio i corridori in uscita dal Tour? Dipende se esci bene o male dalla Francia. Mi hanno detto che è stato un Tour molto dispendioso per i velocisti. Sono pochissimi, infatti, i velocisti che hanno fatto il Tour, che saranno in strada anche per l’Europeo. Probabilmente non ci sarà neanche Groenewegen, vuol dire che sono arrivati tutti stremati "

Ultimo capitolo, il Team Sky. È saltato il passaggio all’UAE Emirates a stagione in corso per fare la Vuelta, c’è la possibilità ora di restare alla Sky?

" Sono state scritte cose quando non c’era, ancora, nulla di definitivo. Ho un contratto con la Sky fino al 2018 e non vogliono perdermi. Brailsford mi ha detto che sono il loro velocista ideale e questo mi riempe di orgoglio. Spero che abbiano capito le mie richieste, tra compagni di squadra e partecipazioni ai Grandi Giri "