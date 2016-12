Elisa Longo Borghini e le tante giovani che crescono: il ciclismo femminile italiano fa sognare

Un 2016 da sogno per il ciclismo femminile italiano. Ad iniziare da quel 7 agosto, in terra brasiliana: a Rio de Janeiro Elisa Longo Borghini con una prova di classe va a prendersi la medaglia di bronzo olimpica che corona una carriera già fenomenale fin qui. Alla 25enne della Wiggle High5 non basta però l’alloro a Cinque Cerchi: il bronzo bis arriva agli Europei di Plumelec, a coronare una stagione da 10 per l’atleta di Ornavasso. La carta d’identità parla chiaro: per almeno altri cinque anni la fuoriclasse tricolore potrà ancora togliersi grandissime soddisfazioni. Non è stata solo lei però a dare gioie al Bel Paese.

L’emozione è salita ancor di più in quel di Doha, sede del Mondiale in quel di ottobre. Se nella gara elite il podio è mancato per pochissimo, con una Marta Bastianelli eccellente che allo sprint si è piazzata in quinta posizione, lo spettacolo è arrivato tra le juniores. Prima Lisa Morzenti, già campionessa d’Europa di categoria, è riuscita a prendersi la medaglia d’argento nella gara contro il tempo, poi è arrivato il vero e proprio capolavoro nella gara in linea. Tutte unite per un unico risultato, la vittoria. Un vero e proprio squadrone quello italiano, che ha dominato in lungo e in largo nei 74,5 km di percorso. Portata allo sprint nella posizione ideale, Elisa Balsamo (anche lei già sul podio continentale) non ha sbagliato ed è andata a prendersi la maglia iridata potendo festeggiare con tutte le colleghe una medaglia d’oro più che meritata. Risultati che parlano chiaro sulla profondità del movimento: sin dalla prossima stagione si cercheranno conferme tra le professioniste.

Foto: Pier Colombo