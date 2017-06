Elisa Longo Borghini fa il bis tricolore: è campionessa italiana in linea

Elisa Longo Borghini (G.S. Fiamme Oro) ha vinto il titolo nazionale élite e si è laureata Campionessa italiana in linea, bissando il successo di venerdì nella prova a cronometro. Sul percorso di 111 km con partenza da Leinì e arrivo ad Ivrea, battute Giorgia Bronzini (Wiggle High5) e Soraya Paladini (Alé Cipollini), seconda e terza sul podio. Tra le juniores (17-18 anni), Letizia Paternoster (S.C. Vecchia Fontana) è la nuova Campionessa italiana in linea di categoria. Martina Fidanza (Eurotarget - Still Bike) e Elena Pirrone (GS Mendelspec) sono seconda e terza sul podio. Anche per la Paternoster è il secondo titolo italiano, dopo quello a cronometro.

Subito dopo il traguardo, la campionessa italiana élite Elisa Longo Borghini ha dichiarato: "La nostra squadra ha gestito veramente bene la gara. Ringrazio tutte tutte le mie compagne, anche Giorgia Bronzini che correva oggi con la maglia del team Wiggle High5 (stesso team della Longo Borghini il resto dell'anno). È stata per me un grande punto d'appoggio. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che per me è la cosa più importante. Oggi volevo vincere dopo tanti piazzamenti al Campionato italiano su strada. Volevo togliermi un sassolino dalla scarpa. Festeggiare due maglie Tricolore (dopo quella della crono) mi riempie di gioia".