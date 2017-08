Europei Juniores: Michele Gazzoli campione continentale con una volata da fenomeno

Arriva la prima gioia per l’Italia ai Campionati Europei di ciclismo in corso di svolgimento a Herning (Danimarca). Dopo tanti piazzamenti, giunge infatti la maglia di campione continentale nella prova in linea dedicata agli junior. A trionfare è una fantastico Michele Gazzoli che ha lanciato uno sprint da fenomeno al termine di una corsa condotta al meglio da parte di tutta la squadra guidata da Rino De Candido.

Molti gli scatti lungo i 120 chilometri del circuito danese. Soprattutto la Francia e i padroni di casa hanno provato a far corsa dura mentre gli azzurri non sono andati all’attacco, convinti di aver le chance per primeggiare allo sprint. Proprio negli ultimi chilometri, l’Italia ha organizzato un treno perfetto che ha agevolato la vittoria di Michele Gazzoli, strepitoso nel battere il norvegese Søren Wærenskjold e il teutonico Niklas Markl.