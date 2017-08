Europei: la grande chance di Elia Viviani, per affermarsi definitivamente anche su strada

Nel mondo del ciclismo il nome di Elia Viviani è legato a quella straordinaria medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, conquistata su pista, nell’omnium. Proprio nei velodromi Viviani ha centrato i suoi migliori risultati, sia a livello nazionale che internazionale. Invece su strada, nonostante i tanti successi, è mancato fino ad ora il grande acuto.

Viviani conta ben 44 vittorie da professionista, ma l’unica ad alto livello resta quella del Giro d’Italia 2015. Insomma si tratta di un grandissimo talento, che però non è riuscito ancora a dimostrare tutto il suo potenziale tra i migliori della categoria. Domenica però potrebbe essere il giorno giusto per centrare il risultato che conta.

Infatti l’Europeo di Herning (Danimarca) presenta un percorso perfetto per le sue caratteristiche, totalmente piatto e adatto ai velocisti puri. Gli avversari non mancano, ma la concorrenza non sarà così serrata come in altri appuntamenti e Viviani parte sicuramente tra i favoriti.

Conquistare l’Europeo porterebbe un importante sigillo alla sua carriera, dimostrando che anche su strada può centrare dei grandi risultati. Il momento della verità è giunto e ora toccherà a lui confermare o meno le aspettative della vigilia.

alessandro.farina@oasport.it