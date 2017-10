Europei su pista: azzurre subito protagoniste! Miglior tempo per l’Italia nell’inseguimento

Dopo la prova maschile, anche le donne italiane dell’inseguimento a squadre si confermano in lotta per le medaglie agli Europei 2017 di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Berlino. Il quartetto azzurro, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella prova di qualificazione, risultando l’unica squadra in grado di scendere sotto il muro dei 4’21”. Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi sono scese in pista per ultime, facendo segnare il miglior tempo a ogni passaggio. Già a metà gara le quattro azzurre avevano accumulato un vantaggio prossimo al secondo sulla Gran Bretagna, al comando fino a quel momento con un margine enorme rispetto alla concorrenza diretta. Dopo circa 3 chilometri le azzurre hanno superato anche il secondo e mezzo di vantaggio, ma nel finale la loro prestazione è leggermente calata e hanno chiuso con il tempo di 4’20”636, con sei decimi sulle britanniche. La Germania è riuscita a ottenere la terza piazza precedendo la Polonia, ma entrambe hanno un distacco dall’Italia nell’ordine dei cinque secondi. La formazione tedesca sfiderà la Gran Bretagna in semifinale, mentre la Polonia sarà l’avversaria dell’Italia nella sfida diretta per entrare in finale per l’oro: per quanto visto oggi, italiane e britanniche hanno tutto un altro passo rispetto agli altri quartetti

