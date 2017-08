Europei: Victor Campenaerts campione continentale nella crono, Ganna nono

Ci si aspettava una sorpresa e così è stato: in quel di Herning (Danimarca) sui 46 chilometri completamente pianeggianti ad imporsi nella cronometro maschile degli Europei di ciclismo su strada è stato Victor Campenaerts (Belgio). 53’12” il tempo del corridore 25enne della LottoNL-Jumbo, alla vittoria più importante dell’intera carriera. Gara davvero equilibrata. Alle spalle del nuovo campione continentale, che succede allo spagnolo Jonathan Castroviejo (assente in Danimarca), c’è il grande favorito della vigilia: il polacco Maciej Bodnar. Il corridore della Bora-Hansgrohe, vincitore della cronometro di Marsiglia al Tour de France, si è dovuto arrendere per soli 2” al belga. Bronzo per Ryan Mullen, irlandese: davvero una gran prova per il giovane corridore della Cannondale-Drapac, a 5” dalla vittoria. A completare una top-5 in cui è regnato l’equilibrio ci sono Matthias Brandle, quarto a 10”, e Jos Van Emden, quinto a 22”. Unico italiano presente in gara era Filippo Ganna: il giovanissimo corridore della UAE Emirates si è ben disimpegnato e ha chiuso in nona piazza a 1’38” dal successo.