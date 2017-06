Fabio Aru sul podio con la maglia di Scarponi: "E' per te Michele"

Fabio Aru è il nuovo campione italiano in linea. Il Cavaliere dei Quattro Mori, però, non pensa solo a sé nel momento del trionfo, ma si commuove ricordando l'amico e compagno di squadra scomparso Michele Scarponi.

" Sto correndo con la maglia di Michele Scarponi, me l'aveva data a Sierra Nevada e ora la restituirò alla famiglia. "

Con quella maglia, poi, il corridore sardo sale anche sul podio durante la premiazione, la tiene con sé e la bacia. Non poteva trovare un modo migliore per commemorare un uomo che il ciclismo di oggi piangerà per sempre.