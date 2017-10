Fabio Aru, ufficiale la firma con la UAE Emirates: contratto di tre anni

Era nell’aria ormai da tempo, con le voci delle ultime settimane che davano l’affare come chiuso con certezza quasi matematica: Fabio Aru dal prossimo anno correrà con la UAE Team Emirates, squadra World Tour che ha corteggiato a lungo il campione italiano per assicurarsi le prestazioni di uno dei corridori da grandi giri più competitivi della nuova generazione. Il sardo lascia l’Astana dopo 6 stagioni in cui ha conquistato un podio al Giro d’Italia e la maglia rossa alla Vuelta a España, entrambe nel 2015. Nel 2017 ha vinto una tappa al Tour de France vestendo anche la maglia gialla. Il nuovo contratto ha una durata di tre anni e legherà Aru alla nuova squadra fino al 2020.

Queste le prime parole di Aru, riportate dal sito della nuova squadra: “Sono onorato per la volontà espressa dalla dirigenza e dagli sponsor dell’UAE Team Emirates di unire i nostri percorsi ciclistici, ringrazio per la fiducia accordatami e spero di ripagare presto le aspettative. Vorrei rivolgere un ringraziamento anche a tutti coloro che mi hanno accompagnato fino a ora nella mia carriera, sono stati tutti importanti per la mia crescita”.

gianluca.santo@oasport.it