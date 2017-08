Fortuneo–Oscaro: ingaggiato Warren Barguil

Una notizia che girava da diversi giorni diventa ora ufficiale: Warren Barguil lascia la Sunweb e firma con la Fortuneo – Oscaro, squadra Professional francese. Si tratta di un grandissimo colpo per questa formazione, che con l’arrivo di Barguil aumenta notevolmente il tasso qualitativo. Barguil è infatti uno dei più interessanti talenti del ciclismo francese, come ha dimostrato nel recente Tour de France, dove ha conquistato due tappe oltre che la maglia a pois. Ora potrà continuare il suo percorso di crescita in una squadra completamente al suo supporto con l’obiettivo di centrare un grande risultato in classifica generale al Tour. Assieme a Barguil si trasferisce alla Fortuneo un altro francese: si tratta di Amaël Moinard, ex BMC.