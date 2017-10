Francesco Moser, che spavento! Si rompe una gamba in un incidente con il trattore

Fortunatamente si è risolto tutto con un grosso spavento. Francesco Moser, 66 anni, ha avuto un incidente questa mattina mentre si trovava nella sua casa di Palù di Giovo, in Trentino. L’episodio è avvenuto mentre l’ex campione di ciclismo stava lavorando la terra con il suo trattore: nell’incidente ha riportato un infortunio alla gamba in circostanze non meglio precisate. Il trentino è stato subito portato al Pronto Soccorso, dove gli accertamenti effettuati hanno escluso fratture e lesioni gravi. Solo una serie di ferite, dunque, per la leggenda del ciclismo italiano, oltre al grosso spavento. Proprio recentemente, Moser era stato intervistato da OA Sport.

