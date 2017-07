Froome: "Avrei preferito guadagnare ma sono soddisfatto"

Izoard (Francia), 20 lug. (LaPresse) - "Sarebbe stato meglio guadagnare di più però sono soddisfatto". Chris Froome si è difeso bene sull'Izoard concedendo appena 4" (di abbuono) a Bardet nella lotta per il Tour de France al termine della 18/a tappa della Grande Boucle. "Per me sarà finita quando ci sarà l'arrivo nella cronometro, è stato fantastico il lavoro della mia squadra - ha proseguito la maglia gialla - Me la sono giocata anche con Mikel Landa che è riuscito a guadagnare secondi importanti in classifica generale". Il capitano del team Sky non si sente però già vincitore. "E' stata fin qui una grande sfida, oggi Bardet è riuscito a guadagnare qualcosa, ora vediamo cosa succederà nella cronometro di Marsiglia - ha proseguito - Sono molto vicino (a vincere il Tour, ndr) ma bisogna aspettare la cronometro. La classifica è corta".