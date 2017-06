Froome smentisce i contatti con la Bmc: "Spazzatura, non lascio il Team Sky"

"Completa spazzatura, non so da dove vengano queste notizie". Chris Froome, parlando a Cyclingnews questa mattina alla partenza della quinta tappa del Giro del Delfinato, ha smentito l'indiscrezione odierna de 'L'Equipe' secondo cui si sarebbe proposto alla Bmc. "Ho un contratto fino alla fine della stagione 2018 - ha dichiarato il tre volte vincitore del Tour de France - Non ho nessuna intenzione di lasciare (il team Sky, ndr), non ci ho nemmeno pensato. Non c'è stata alcuna conversazione con Ochowicz (il manager della Bmc, ndr)". Froome corre per il team Sky dal 2010.