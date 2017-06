Gianni Moscon è campione d'Italia a cronometro: secondo Felline, terzo Quinziato

Il trentino classe 1994 ottiene il suo primo successo in carriera in una cronometro e si laurea così campione d'Italia a cronometro. Chiude al secondo posto Fabio Felline con un ritardo di 22 secondi ed al terzo Manuel Quinziato, campione nel 2016, a 1'36". Vittoria netta e prestazione davvero importante da parte di Moscon, che già aveva fatto molto bene in salita nei giorni scorsi alla Route du Sud. Moscon è uno dei nomi da tenere maggiormente in considerazione anche per la prova in linea di domenica da Asti ad Ivrea (234 km).

Moscon è rimasto in testa alla corsa fin dal primo intermedio: è transitato in 13'32" con un vantaggio di 15 secondi su Quinziato e 19 su Daniel Oss, mantenendo una media superiore ai 53 km/h. La buona gamba è stata confermata anche al secondo rilevamento cronometrico: 33'38", davanti di 17" a Felline a 17" e di 1'02" a Quinziato. Sul traguardo, tempo finale di 44'33" alla media di 51,582 km/h. Non è la prima maglia iridata per Moscon, che era stato campione d'italia Under 23 in linea prima del suo passaggio tra i professionisti.

Nelle altre prove a cronometro, Elisa Longo Borghini si è confermata campionessa italiana contro il tempo. La 25enne di Ornavasso, sui 19 chilometri da Volpiano a Caruso, ha superato Elena Cecchini e Silvia Valsecchi. Per la Longo Borghini, bronzo olimpico a Rio de Janeiro, è il terzo tricolore a cronometro negli ultimi quattro anni. Tra le donne Juniores, invece, Letizia Paternoster ha dominato la prova a cronometro precedendo nell'ordine Alessia Vigilia ed Elena Pirrone.