Giro d'Italia e Olimpiadi, le storie che accomunano i due grandi eventi

Il 13 maggio 1909 prendeva il via il primo Giro d’Italia. Otto tappe spalmate in diciassette giorni, 2448 chilometri il percorso, partenza e arrivo a Milano, in mezzo tutte le più importanti città della penisola, Bologna, Napoli, Roma, Firenze, Torino. A 107 anni dalla prima edizione il Giro è diventato una delle principali competizioni sportive nazionali rendendo gli italiani, anno dopo anno, un popolo di ciclisti, praticanti o semplicemente appassionati. Per rendere omaggio alla manifestazione, che si sta svolgendo proprio in questi giorni, nel nostro viaggio nel tempo nella storia olimpica di questa settimana vi parliamo di ciclismo olimpico, delle sue origini, dei suoi campioni e dei suoi legami proprio con la corsa in rosa.

Su due ruote già dalla prima edizione

Tredici anni prima che 127 corridori partissero per attraversare la penisola italiana su due ruote, il ciclismo entrava a far parte del programma olimpico. Erano i primi Giochi dell’epoca moderna, quelli del 1896, e il percorso gara era lo stesso della maratona, solo il doppio più lungo visto che si faceva andata e ritorno.

La vittoria andò a un atleta di casa, il greco Aristeidis Kostantinidis, che dopo aver rotto la sua bici andando a sbattere contro un muro tagliò il traguardo per primo con una bicicletta prestatagli da uno spettatore. Dopo Atene il ciclismo su strada sparì però dal programma delle gare per poi tornare a Stoccolma 1912 sotto forma di cronometro e a Berlino 1936 per quello che riguarda la corsa in linea.

Ercole Baldini: l’oro olimpico e la maglia rosa

Non possiamo ancora sapere come andrà a finire il Giro d’Italia 2016, ma prima dell’inizio della stagione agonistica Vincenzo Nibali aveva dichiarato di avere un doppio obiettivo per il 2016, la vittoria del Giro e dell’oro olimpico a Rio. Un progetto particolarmente ambizioso, riuscito a pochi ciclisti fino ad ora. Il primo fu Ercole Baldini, medaglia d’oro nella prova in linea a Melbourne 1956 e vincitore del Giro d’Italia nel 1958.

Ma perché per i grandi campioni del passato, per le leggendarie maglie rosa del Giro, era così difficile aggiudicarsi l'oro olimpico? La spiegazione è più semplice di quanto si possa immaginare. A differenza della maggior parte degli sport compresi nel programma olimpico, il ciclismo divenne ben presto uno sport professionistico e per partecipare al Giro bisognava essere sotto contratto di qualche team. Il dilettantismo era invece, almeno fino al 1992, la condizione necessaria per partecipare ai Giochi, così che molti dei grandissimi delle due ruote non presero mai parte alla manifestazione a cinque cerchi. Lo stesso Baldini, entrato il mese scorso nella Hall of Fame del Giro d’Italia, aveva vinto l’oro olimpica prima di passare al professionismo.

I professionisti entrano in gara, la vittoria di Indurain

A livello di regolamenti, almeno per quanto riguarda l'abbandono del dilettantismo, il 1992 fu l'anno di svolta, ma per vedere sul gradino più alto del podio olimpico una due volte maglia rosa finale del Giro d'Italia fu necessario attendere ancora quattro anni, fino ad Atlanta 1996. La prova a cronometro, abolita dopo Los Angeles 1932, tornava a far parte del programma dei Giochi e ad imporsi fu un sempre competitivo, seppur verso fine carriera, Miguel Indurain. Passerà alla storia del ciclismo per aver vinto cinque Tour de France consecutivi, ma quello che ci interessa qui sono le sue due vittorie al Giro, quelle del 1992 e del 1993, oltre ovviamente a quella dei Giochi 1996.

Eddy e Axel Merckx, un affare di famiglia

Troppo impegnato nella sua rincorsa dei grandi giri, non ebbe occasione di partecipare ai Giochi l’indimenticabile Eddy Merckx, il belga vincitore, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 di cinque edizioni del Giro d’Italia, di cinque Tour de France e di una Vuelta di Spagna. A completare, o quasi, il palmares familiare ci ha però pensato il figlio Axel, medaglia di bronzo ai Giochi di Atene 2004.

Impresa in rosa

Unica atleta per il momento ad essere riuscita nell’impresa di vincere Giro e Olimpiadi nello stesso anno è una donna, l’olandese Marianne Vos. La fama acquistata negli anni dal Giro d’Italia in versione maschile ci porta spesso a commettere l’errore di dimenticare che esiste anche un Giro d’Italia femminile, chiamato anche Giro Rosa. Maglia rosa all’arrivo per la seconda volta nel 2012, la Vos ha vinto nello stesso anno la medaglia d’oro nella gara su strada ai Giochi di Londra 2012.

Il 1 luglio partirà da Treviso l’edizione 2016 del Giro al femminile, riuscirà la vincitrice di questa edizione a bissare l’impresa dell'olandese?