Blockhaus: la prima vera salita decisiva del Giro verso il fortino "austriaco" dell'Abruzzo

La vetta più alta della Majella è il Monte Amaro come amara è la strada che porta a Mammarosa Blockhaus, ruvida e durissima nello scenario del Gran Sasso, il monte più celebre degli Appennini. Gli ultimi 13 chilometri sono tutti in salita fra strettoie e tornanti, e per oltre diecimila metri la pendenza si conserva oltre il 9% con punte del 14%. A 500 metri dall’arrivo, c’è una breve contropendenza per uscire dall’apnea e alzarsi ancora in piedi sui pedali sull’8% dell’ultimo rettilineo, quota 1675.

Quando lo scorso ottobre il Giro d’Italia si svelò a Milano, detto il Blockhaus ci fu un sussulto: che nome singolare, che sorpresa (in senso lato) questa prima grande salita del Centenario. Dove siamo? In Abruzzo. Da dove si sale? Dal versante Roccamorice. Strano sarà ma qui per primo, cinquant’anni fa, è salito Eddy Merckx figlio del tuono per vincere la prima delle sue 25 tappe al Giro d’Italia.

" Fuente fumava prima della tappa e c'aveva il fazzolettino qui sul braccio, era impressionante, scalava con dei rapporti durissimi. "

Da Merckx a Pellizzotti, passando per Basso e Argentin

Corre l’anno 1967 e un anno dopo la salita si ripete, Franco Bitossi precede Merckx che vince la Corsa Rosa a Napoli, battendo Adorni e Gimondi. Nel 1972, c’è la maglia rosa di José Manuel Fuente implacabile in cima al Blockhaus e il suo ritratto è di Riccardo Magrini, ma le firme d’autore non sono finite: Moreno Argentin nel 1984 (edizione “classica” vinta da Moser), Ivan Basso da leader nel 2006, infine Franco Pellizzotti nel 2009 dallo stesso versante di quest'anno.

" Pedalavo, e tutti i fuggitivi di giornata venivano riassorbiti; pedalavo, e anche Cunego ha alzato bandiera bianca. Ho stravinto la tappa ed ero in maglia rosa. "

Pronostico? Big pronti all'azione, ma occhio all'imboscata...

Detto di Ivan Basso dalla sua biografia In salita controvento (Rizzoli), un pronostico del Blockhaus non è facile, ma di certo la maglia rosa di Bob Jungels non sarà più salda come fra l’Etna e Peschici. Certo che Nibali e Quintana continueranno a marcarsi fra loro e farsi in quattro tra la Sky a due punte (Thomas e Landa), Steven Kruijswijk – che deve rimontare qualche secondo agli altri capitani – e Tom Dumoulin che è il più sornione se gli parlano del Blockhaus.

Perché si chiama così? Per un fortino costruito dai militari austriaci contro il brigantaggio negli anni del Risorgimento. Non ditelo a chi, su questa impervia strada in salita, sta già tramando la prima grande imboscata del Giro d’Italia.

