Campenaerts ce l'ha fatta: Carlien uscirà con lui dopo l'invito sul petto

Carlien ha detto sì. La ragazza cui Victor Campenaerts ha chiesto di uscire in diretta tv durante la crono del Giro d'Italia scrivendosi sul petto, ha accettato il singolarissimo invito. La risposta affermativa è arrivata via twitter, dove la ragazza ha postato il "sì" assieme a una foto che la ritrae con due amiche stupite. Carlien Cavens (questo il nome completo) è una ragazza conosciuta nel mondo del ciclismo belga, e corteggiata anche da Karl Vannieuwkerke.

"Non me l'aspettavo, e non ho visto le immagini dal vivo in tv perché ero impegnata con una riunione in ufficio. Quando sono rientrata, ho trovato un sacco di messaggi e di chiamate sul cellulare. Un giornalista mi ha telefonato e mi ha raccontato la storia".

Carlien e Victor si sono conosciuti diverso tempo fa: lei è un'appassionata di thriatlon, e i due hanno seguito delle lezioni di nuoto insieme.

"Non posso certo dire di no. È stata una trovata molto carina. Victor mi ha anche chiamata ieri. Dobbiamo soltanto scegliere un giorno. Mi piacerebbe andare a mangiare e poi in bici, ma forse non avrà molta voglia di pedalare dopo il Giro. Sicuramente non ho intenzione di andare al cinema: mi addormento sempre...".