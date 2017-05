Campenaerts multato per l'invito scritto sul petto: lede l'immagine del ciclismo

"Comportamento di un corridore che lede l'immagine del ciclismo, prima infrazione". Rifacendosi all'articolo 12 del regolamento, i giudici del Giro d'Italia hanno inflitto una sanzione di 100 franchi svizzeri (circa 90 euro) a Victor Campenaerts.

Il corridore belga della Lotto-Jumbo aveva lanciato un messaggio nei confronti di un'amica, Carlien, scrivendoselo sul petto durante la tappa a cronometro di martedì scorso, e aprendo poi la maglia per mostrarlo in mondovisione. La ragazza ha accettato l'invito a uscire, ritenendolo "una trovata molto carina", ma il gesto non è piaciuto alla giuria del Giro, che ha ritenuto opportuno intervenire con una sanzione per tutelare l'immagine della corsa.

Video - Victor Campenaerts invita così una ragazza a uscire durante la crono 00:20

Per la cronaca, Campenaerts, 158esimo nella generale con un ritardo di un'ora e 51 minuti dalla maglia rosa, ha chiuso la cronometro al 182esimo posto su 190, accusando quasi 11 minuti di ritardo da Dumoulin. Insomma, bello il gesto, ma poco l'impegno...