Che sfortuna per Conti e Visconti: a Peschici vince Izagirre. Tra i big ci prova solo Landa

tra poco il report completo...

Fuga numerosa: Valerio Conti vuole la rosa, Visconti la tappa

Prima ora di corsa molto movimentata, si viaggia infatti ad una media superiore ai 54 km/h con ben 16 corridori a provare la fuga da lontano. Al km 15 i primi attacchi, tra gli italiani ci provano anche Sbaragli (Dimension Data), Ferrari (UAE), Maestri e Albanese (Bardiani). Ai piedi del Monte Sant'Angelo (GPM di 2a categoria) l'azione del duo Luis León Sánchez-Branislau Samoilau, ma dopo qualche km solo il murciano dell'Astana riesce a procedere con ritmo spedito, guadagnando più di un minuto sul gruppo maglia rosa. L'azione di Luis León Sánchez però non dura moltissimo e lo spagnolo viene raggiunto successivamente da un gruppetto composto da 14 uomini, ci sono anche Giovanni Visconti (Bahrain Merida) e Gorka Izagirre (Movistar). La testa della corsa accumula un vantaggio massimo di 4'30'' sul gruppo e per qualche km è Valerio Conti (UAE) ad essere maglia rosa virtuale. A questo punto la Quick Step torna a tirare per controllare meglio la fuga, l'obiettivo non è riprendere i fuggitivi ma lasciare Jungels in rosa almeno fino alla tappa del Blockhaus.

Conti scivola all'ultima curva e Izagirre trionfa

Il gruppo rinviene, limando il ritardo fin sotto i due minuti ma proprio in quel momento Giovanni Visconti e Valerio Conti provano il forcing per rianimare la fuga e giocarsi la vittoria di tappa. Si forma un drappello di 5 corridori: oltre ai due italiani, in corsa anche Gorka Izagirre (che marca a uomo Visconti), Luis León Sánchez (Astana) e Mühlberger (Bora). I 5 si danno battaglia negli ultimi dieci km, Mühlberger si stacca mentre a turno tutti e quattro i superstiti provano attacchi su attacchi per sfinire i compagni di fuga. Si arriva insieme all'ultimo km, ma proprio all'ultima curva scivola sul più bello Valerio Conti: proprio in quel momento parte all'attacco Izagirre con il basco che fa il vuoto, Visconti (che rischia di finire addosso a Conti) riesce a mantenere in equilibrio la bici e a lanciarsi all'inseguimento, ma il corridore della Bahrain Merida giunge solo 2° alle spalle del corridore della Movistar con Luis León Sánchez che chiude invece al 3° posto.

" Molta rabbia perché questa era una grande occasione e bisognava sfruttarla. Ho sbagliato la curva, forse la troppa foga, la stanchezza, è stata colpa mia. In futuro spero di non fare gli stessi errori. Speravo di vincere, per me e per la squadra, io stavo bene ed avevo fatto il massimo fino all'ultimo km. Per un attimo ho creduto anche alla maglia rosa, ma alla fine il gruppo è rientrato. È andato tutto male alla fine, nessuno mi dava un cambio e ho detto addio all'occasione. [Valerio Conti al termine della tappa di Peschici] "

Video - Valerio Conti, che sfortuna! Cade nell'ultimo chilometro dopo una giornata in fuga 02:30

Anche Landa vuole la rosa, FDJ in marcatura

Nibali e Quintana continuano a marcarsi a uomo, ma è la Sky a provarci in questa tappa con l'attacco di Mikel Landa che prova a cambiare le carte in tavola. Il basco parte ai -10 dal traguardo e guadagna subito 11''. Anche Landa potrebbe ambire alla maglia rosa al termine della tappa di Peschici, ma prima la Movistar e poi la FDJ recuperano sul corridore della Sky, non dando spazio a cambi in classifica generale prima del Blockhaus. Nel tratto in discesa, caduta per Bob Jungels che subisce escoriazioni al ginocchio sinistro anche se il lussemburghese rientra in gruppo senza troppi problemi.

Video - Visconti dà battaglia, ma a spuntarla sul traguardo di Peschici è Izagirre 00:45

L'ordine d'arrivo

1. Gorka IZAGIRRE (MOV) 4h24'59''; 2. Giovanni VISCONTI (TBM) +5''; 3. Luis León SÁNCHEZ (AST) +10''; 4. Enrico BATTAGLIN (TLJ) +12''; 5. Michael WOODS (CDT) +12''; 7. Vincenzo NIBALI (TBM) +12''; 16. Nairo QUINTANA (MOV) +12''; 43. Valerio CONTI (UAD) +38'' (tempo neutralizzato)

La classifica generale

1. Bob JUNGELS (QST) 38h21'28''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +6''; 3. Adam YATES (ORS) +10''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +10''; 5. Domenico POZZOVIVO (ALM) +10''; 6. Nairo QUINTANA (MOV) +10''