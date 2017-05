Che sorpresa! Pöstlberger anticipa la volata: è austriaca la prima maglia rosa del Giro 100

Si apre il Giro 100 e si apre con una sorpresa che ha dell'incredibile. Prima tappa e maglia rosa per l'austriaco Lukas Pöstlberger, al suo debutto assoluto in un grande Giro. Il corridore della Bora Hansgrohe si ritrova quasi per caso in testa alla corsa, ad un km dal traguardo di Olbia, si volta e non c'è il suo capitano Sam Bennett che avrebbe dovuto disputare la volata in assenza del vero velocista Matteo Pelucchi (andato in difficoltà sull'ultima asperità di giornata). L'Orica Scott e la Lotto Soudal non rimontano dando chance e spazio a Pöstlberger di anticipare tutti e vincere clamorosamente, quanto meritatamente la prima tappa dell'edizione 2017. Solo 2° Caleb Ewan, solo 3° André Greipel con i due velocisti che si guardano a vicenda, assaporando il gusto amaro di aver sbagliato tutto negli ultimi 3 km della corsa. Neanche tra i primi 10 Fernando Gaviria che chiuderà 12esimo, mentre i nostri Nizzolo e Modolo chiudono rispettivamente 4° e 5°. Buoni piazzamenti anche se l'ultimo italiano ad indossare una maglia rosa nella prima tappa resta Marco Pinotti nel 2011, quando il corridore dell'HTC-Highroad vinse la cronosquadre di Torino.

Bardiani subito attiva, Benedetti alla caccia della maglia azzurra

Pronti via e parte la prima fuga del Giro con 6 corridori che cercano di mettersi in mostra dopo soli due km. All'attacco Mirco Maestri della Bardiani CSF con il team di Reverberi che cerca di rispondere presente dopo lo shock della vigilia con la non negatività a test a sorpresa del 25/4 di Ruffoni e Pirazzi. Oltre a Maestri vanno in fuga anche Cesare Benedetti (Bora Hansgrohe), Bialoblocki (CCC), Brutt (Gazprom), Teklehaimanot (Dimension Data) e Zhupa (Wilier Triestina). Vantaggio massimo di 6'45'' sul gruppo, ma dopo qualche km le formazioni dei velocisti mettono sotto controllo la fuga, tenendo i battistrada a massimo 4 minuti di distanza. Cesare Benedetti è uno dei più attivi e il corridore della Bora Hansgrohe scollina per primo sul Multeddu e sul Trinità d'Agultu, andandosi a prendere punti importanti per la classifica scalatori.

Video - Invasione di supereroi al Giro d'Italia 00:23

Benedetti fa en plein, Pöstlberger anticipa la volata

I fuggitivi, privi di Maestri, restano compatti fino al San Pantaleo, con il 3/3 di Benedetti, mentre dietro oltre alle squadre dei velocisti si fanno avanti anche le squadre dei big con Movistar (Quintana), Sky (Landa e Thomas) e Bahrain Merida (Nibali) a proteggere i propri capitani dai pericoli di giornata. Il gruppo raggiunge i fuggitivi a 3,6 km dall'arrivo, ma una caduta prima dei -3 stravolge la testa della corsa. Ewan e Greipel sono comunque nelle posizioni di testa, ma a ritrovarsi davanti è Pöstlberger - l'austriaco della Bora - che avrebbe dovuto lavorare per Sam Bennett in vista della volata (visti i problemi per Matteo Pelucchi, staccatosi sul San Pantaleo). Il classe '92 di Vöcklabruck ha un certo margine e la Bora lo incita a spingere verso il traguardo, con Pöstlberger che anticipa tutti vincendo così la prima tappa del Giro 100. Per Caleb Ewan triste consolazione del 2° posto, battendo Greipel nella volata per il piazzamento, con Nizzolo e Modolo che chiudono la top 5.

L'ordine d'arrivo:

1. Lukas PÖSTLBERGER (BOH) 5h13'35''; 2. Caleb EWAN (ORS) st; 3. André GREIPEL (LTS) st; 4. Giacomo NIZZOLO (TFS) st; 5. Sacha MODOLO (UAD) st