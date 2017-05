Chiedi al vento di Caleb Ewan e Fernando Gaviria: i nuovi principi veloci dalle strade del Giro

Alberobello. Neanche il tempo di godersi questa magnifica distesa di Trulli, e de-gustarci un calice di Locorotondo, che è già tempo di cambiare rotta perché Peschici (domani) è riserva di caccia e il Blockhaus (domenica) sarà la prima grande prova in salita del Centenario. Intanto la settima frazione accoglie sul “pavé” di Alberobello la volata più bella di questo Giro d’Italia e battezza Caleb Ewan, sprinter australiano classe 1994, fisico da ginnasta sugli anelli: un metro e sessantacinque di possanza muscolare con le ali di un mercurio.

Alberobello, Giro d'Italia 2017, Stage 7: Caleb Ewan & Patrick DempseyGetty Images

Messaggero della Orica-Scott, astro nascente delle ruote veloci e finalmente abbiamo una rivalità con Fernando Gaviria. Uno printer purissimo contro il nuovo Sagan: se la classe del performer è tutta della maglia ciclamino, Ewan ha nel destino l’eredità stilistica di Mark Cavendish. Bravi, bravissimi, fotofinish: Mezgec lancia Caleb dall’ultimo vagone del treno Orica, Gaviria si districa fra le linee come sul parquet di un velodromo - lui che è due volte oro mondiale nell’omnium - e non chiude la rimonta d’un soffio; Sam Bennett, a scuola da Sagan nella Bora Hansgrohe, chiude il podio di tappa davanti a mister Greipel.

Giro d'Italia 2017: Alberobello, Stage 7Getty Images

Dopo due anni di rumors alla Milano-Sanremo, Fernando Gaviria ha scelto le strade nostrane per la prima consacrazione in linea: trascinato a Cagliari dal ventaglio maestrale, il colombiano ha fatto bis a Messina con una volata furiosa. Caleb Ewan, che già a Olbia era stato lo sprinter più reattivo (beffato da Pöstlberger) ha vinto ad Alberobello e cerchia in rosso le prossime potenziali volate di Reggio Emilia o Tortona. Certo che non ci siamo scordati di Greipel in maglia rosa a Tortolì, ma quale sarà la cura del Gorilla in vista del Tour de France?

Video - Mareczko: che volata di rimonta a Messina 00:33

Viva i Novanta e adesso tocca a Jakub Mareczko che è loro coetaneo, sprinta per la Wilier Triestina e ai Mondiali di Doha è stato bronzo Under-23 con la maglia Tricolore. Secondo a Messina dietro alla maglia ciclamino, Kuba è la grande speranza della velocità italiana con le stesse doti degli altri, però senza formazione su pista: se il parquet è la cifra che distingue i talenti più precoci nelle volate di gruppo, noi si tifa comunque Mareczko a braccia alzate su un traguardo del Centenario.