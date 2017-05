Ciclismo, Giro d'Italia: Rohan Dennis si ritira

Milano, 9 mag. (LaPresse) - Il Giro d'Italia perde uno dei suoi protagonisti. Rohan Dennis, caduto nel finale della terza tappa a causa del forte vento, si è ritirato durante la quarta frazione, da Cefalù, con arrivo in salita sull'Etna. Lo comunica la Bmc attraverso Twitter. "Sfortunamente - informa il team - Rohan Dennis è stato costretto a ritirarsi per gli effetti della caduta della terza tappa". Il corridore australiano, presentatosi alla Corsa Rosa per testare le proprie ambizioni in ottica classifica generale, è il primo a ritirarsi in questa edizione del Giro. Senza Dennis Tejay Van Garderen diventa capitano unico della Bmc.