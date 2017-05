Colpaccio Quick Step: tappa e maglia rosa a Gaviria dopo il super lavoro di Jungels, 3° Nizzolo

tra poco il report completo...

Sbaragli in fuga per la maglia ciclamino

Ultima tappa in Sardegna e le squadre professional si muovono con la classica fuga di giornata. I team all'attacco sono sempre quelli e la testa della corsa è composta da Kristian Sbaragli (DDD), Zhupa (Wilier Triestina), Rovny (Gazprom) e Tratnik (CCC). 2 minuti di vantaggio massimo per i fuggitivi, anche se Sbaragli si rialza subito dopo il traguardo volante di Ponte su Santu con il corridore della Dimension Data che cercava solo punti per la maglia ciclamino. Il gruppo maglia rosa, condotto dalla Lotto Soudal di Greipel, tiene a bada i fuggitivi che non superano mai i 2 minuti e mezzo di vantaggio. Rovny e Zhupa vengono ripresi poco dopo il GPM di Capo Boi, mentre Tratnik (che era scollinato per primo sul GPM) resta all'attacco fino ai -26 dal traguardo.

Che azione della Quick Step, Jungels fa il fenomeno

Dopo il ricongiungimento con i fuggitivi, tutte le squadre cercano di mettersi in testa per evitare problemi nel finale a causa del forte vento contrario. Si muovono i Bahrain Merida di Nibali, gli Sky di Landa e Thomas e i FDJ di Pinot, con la Movistar di Quintana sempre a ruota del treno della Bahrain. Anche le squadre dei velocisti cercano di rimontare posizioni su posizioni, con la Trek Segafredo di Nizzolo molto attiva nelle posizioni di testa. Tutti cercano di controllare, la Quick Step invece parte in azione con la trainata di Bob Jungels che ai -10 dal traguardo sfrutta il vento laterale e spacca in due il gruppo. Tra i velocisti restano in testa solo Greipel e Nizzolo, ma il tedesco deve arrendersi dopo un contatto con un corridore della Quick Step. Tra i big per la classifica generale solo Rohan Dennis perde contatto (a causa di una caduta), mentre tutti gli altri restano ben saldi nel gruppo maglia rosa. Jungels continua a spingere per portare Gaviria alla volata, ma per il team belga è quasi una crono a squadre con il grande lavoro in appoggio di De Plus, Keiisse e Richeze che mantengono un margine di 15''/20'' sul gruppo che cerca di rimontare. Haas prova ad anticipare la volata, ma Richeze è perfetto nella strategia di lanciare Gaviria al momento giusto e per il colombiano è poi un gioco da ragazzi battere in volata Sulig della Bora e un ottimo Giacomo Nizzolo 3°. A 13'' arriva poi il gruppo con Ewan che si piazza 8° davanti a Modolo e Greipel che perde la maglia rosa.

L'ordine d'arrivo

1. Fernando GAVIRIA (QST) 3h26'33''; 2. Rüdiger SELIG (BOH) st; 3. Giacomo NIZZOLO (TFS) st; 4. Nathan HAAS (DDD) st; 5. Maximiliano RICHEZE (QST) st

La classifica generale

1. Fernando GAVIRIA (QST) 3h26'33''; 2. André GREIPEL (LTS) +9''; 3. Lukas PÖSTLBERGER (BOH) +13''; 4. Bob JUNGELS (QST) +13''; 5. Kanstantsin SIUTSOU (TBM) +13''