Come seguire il Giro d'Italia e i tuoi ciclisti preferiti con la nuova mappa interattiva

Che Eurosport sia la casa del ciclismo, è ormai un dato di fatto. Per il centenario del Giro d’Italia, la volontà di rendere tutti i tifosi parte integrante della corsa rosa, è stato lo stimolo per creare un’esperienza utente senza eguali.

Utilizzando appunto, questi sistemi e gli strumenti di statistiche dell’app, Eurosport offrirà una mappa interattiva con i dati e la posizione dei ciclisti nel corso delle 21 tappe del Giro d’Italia numero 100.

Sia da mobile che da desk infatti, sarà possibile seguire la tappa mentre i ciclisti la stanno percorrendo. Una volta entrati nel Live della tappa, basterà semplicemente cliccare sul bottone che invita a seguire i corridori direttamente sulla mappa.

Nella schermata iniziale si vedranno alcuni corridori selezionati dall’app in maniera casuale, e sulla mappa i loro “pin”, che ne indicano la posizione, cominceranno a muoversi sul tracciato di gara man mano che la tappa avanza.

Per ipotizzare se il gruppo potrà o meno raggiungere un’eventuale fuga, o solo per conoscere l’andamento della tappa, basterà selezionare i corridori che si vogliono analizzare tramite il menù a tendina. Così, mentre i loro Pin (indicatori di posizione) si spostano sulla mappa, questo tool mette a disposizione diversi parametri di quei corridori selezionati dall’utente come: altitudine, velocità, potenza, cadenza e frequenza cardiaca.

Una volta selezionati i corridori che si vogliono analizzare, sarà possibile scegliere quello da tenere d’occhio semplicemente spostando il mirino da un ciclista all’altro. In questo modo, la mappa si sposterà in base alla posizione del campione scelto.

Il ciclista selezionato verrà indicato con il mirino e, sulla mappa, il suo indicatore di posizione si tingerà di azzurro, in modo tale da renderlo più riconoscibile anche in un gruppo folto.

Grazie a questi dati, Eurosport potrà analizzare i momenti chiave della tappa e studiarne ogni particolare. In più grazie alla “serie” Sport Explainer, sarà possibile spiegare anche i dettagli più tecnici.

Video - Aerodinamica e traiettorie: alla ricerca della discesa perfetta nel ciclismo 03:23

Non cliccate sugli screenshot qui sopra, ma utilizzate questo nuovo tool nelle pagine LIVE del Giro