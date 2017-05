Dillier si impone a Terme Luigiane, i big stanno a guardare: Jungels resta in rosa

tra poco il report completo...

5 in fuga, si arrabbia Luca Scinto (Wilier Triestina)

Tappa molto complessa e nervosa, si cerca la fuga per anticipare l'arrivo di Terme Luigiane e la coppia della Trek composta da Pedersen-Stuyven va subito all'attacco al km 5. Il duo viene raggiunto poco dopo da Lukas Pöstlberger, prima maglia rosa di questo Giro 100, ma sono tanti i corridori che cercano di raggiungere la testa della corsa per tentare un attacco da lontano. Solo in due riescono nel loro intento, con Dillier (BMC) e Andreetta (Bardiani CSF) ad aiutare i fuggitivi ad accumulare un vantaggio massimo di 8'50''. Superato il primo GPM di giornata (Barritteri di 3a categoria) e i due traguardi volanti di Mileto e Vibo Valentica, il gruppo maglia rosa prova a fare sul serio. Ci sono Cannondale e Wilier Triestina (per punizione per non aver inserito nessun corridore in fuga) a tirare, con il gruppo che rimonta a 5' dalla testa della corsa.

" Sono nero, questa tappa l'abbiamo programmata per Pozzato e Busato ma avevamo in mente di andare in fuga. Per una squadra come la nostra, ci dobbiamo sempre provare, soprattutto in fughe che possono arrivare in fondo. Quando fai le convocazioni tutti vogliono venire al Giro, poi quando ci siamo hai dei corridori che hanno il mal di gambe dopo sole 3 tappe. Ne manderai a casa molti oggi. [Luca Scinto, ds della Wilier Triestina] "

La fuga arriva a Terme Luigiane, Dillier vince lo sprint

Ai -45 dal traguardo cominciano a lavorare anche gli uomini della Dimension Data, della CCC e dell'Astana mentre si disinteressano la Quick Step di Jungels (con il team belga che tira il fiato dopo le ultime tappe), la Bahrain Merida di Nibali e la Sky di Landa e Thomas. Al GPM di Fuscaldo, la testa della corsa conserva ancora un vantaggio di 2'58'' con Pedersen che fa l'andatura per il proprio compagno Stuyven. Ai -6,5 si stacca proprio il danese dopo il grande lavoro svolto nei km precedenti, e in quel momento arriva l'attacco di Stuyven che fa fuori Andreetta ma non Dillier e Pöstlberger. Il gruppo non riesce a rimontare e nella volata di Terme Luigiane è però Silvan Dillier a superare per primo il traguardo davanti a Stuyven, per questione di millimetri. Pöstlberger comunque 3°, piazzato Andreetta al 4° posto.

I big restano tutti insieme

Arriva con 38'' di ritardo il gruppo maglia rosa con Michael Woods della Cannondale a vincere la 'volata' dei big. Tra i favoriti arriva per primo Adam Yates che giunge 6°, ma sono tutti lì con Jungels che anticipa Mollema, Thomas, Quintana, Nibali, Dumoulin e Formolo. Insomma, la tappa di Terme Luigiane non cambia la classifica generale (neanche per qualche secondo) e bisognerà ora aspettare la tappa di Peschici per vedere una sfida tra i migliori.

L'ordine d'arrivo

1. Silvan DILLIER (BMC) 4h58'01''; 2. Jasper STUYVEN (TFS) st; 3. Lukas PÖSTLBERGER (BOH) st; 4. Simone ANDREETTA (BAR) st; 5. Michael WOODS (CDT) +39''; 11. Nairo QUINTANA (MOV) +39''; 12. Vincenzo NIBALI (TBM) +39''

La classifica generale

1. Bob JUNGELS (QST) 28h20'47''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +6''; 3. Adam YATES (ORS) +10''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +10''; 5. Domenico POZZOVIVO (ALM) +10''; 6. Nairo QUINTANA (MOV) +10''