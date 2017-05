Dumoulin è uno spettacolo ad Oropa! Sua la salita di Pantani, Quintana e Nibali battuti

Doveva essere la prima giornata utile per Quintana, Pinot e Nibali di recuperare secondi e terreno su Dumoulin. Non ha la squadra era il motto degli ultimi giorni, ma l'olandese si è gestito in maniera perfetta non rispondendo alle accelerazioni di Quintana che aveva provato a staccare tutti ai -4 dal traguardo. Un'azione come quella del Blockhaus per il colombiano, una risposta come quella del Blockhaus per il corridore della Sunweb che è salito del suo passo, è stato il più continuo ed è andato poi a battere tutti, vincendo anche su Zakarin e Landa che erano i soli ad essere riusciti a seguire il suo ritmo. Vittoria, abbuoni e secondi in classifica: Dumoulin fa il pieno su una salita carica di storia, come quella di Oropa che ha segnato ad esempio le imprese di corridori del calibro di Vito Taccone, Massimo Ghirotto e Marco Pantani. Alla fine Quintana perde ben 14'', fanno peggio Pinot e Nibali con quest'ultimo che va in crisi nell'ultimo km e viene 'salvato' in qualche modo dal compagno di squadra Franco Pellizotti. Il Giro d'Italia non è ancora finito, ma questo Dumoulin sembra essere imprendibile dopo il margine acquisito oggi e il margine accumulato nella crono. Ci sono tante montagne da fare, ma Nibali e Pinot non sono ancora entrati in condizione, mentre Quintana non riesce a fare la differenza.

Fuga a tre: la FDJ controlla la corsa, che lavoro di Caleb Ewan!

Prima ora di corsa molto veloce, con diversi scatti davanti al gruppo per centrare la fuga di giornata. Ci provano molti italiani, tra cui Montaguti, Agnoli, Albanese e Kristian Sbaragli che attacca in due occasioni. La fuga esce solo al km 40 con l'attacco di Sergey Lagutin (Gazprom), Daniel Martínez Poveda (Wilier Triestina) e Natnael Berhane (Dimension Data). I battistrada vengono però tenuti sotto controllo dalla FDJ di Pinot che lavora in testa al gruppo maglia rosa. La Sunweb di Dumoulin lascia fare, mentre nelle posizioni di testa c'è anche uno stoico Caleb Ewan che fa un grande lavoro per il suo capitano Adam Yates, non ritirandosi - quasi a sorpresa - dopo l'ultima tappa per velocisti (al contrario di Greipel e Mareczko che hanno salutato la carovana rosa dopo la tappa di Tortona).

Video - Martinelli: "Al giorno d’oggi uno come Marco Pantani non ci sarà più" 00:51

Dumoulin: la miglior difesa è l'attacco! Quintana battuto, Pinot e Nibali più indietro

I fuggitivi vengono ripresi a -17,5 dal traguardo con la Trek Segafredo di Mollema a fare inizialmente il ritmo in vista dell'attacco della salita. I primi a staccarsi sono van Garderen (altra giornata no per lui) e Omar Fraile (la maglia azzurra di questo Giro d'Italia). Quintana lascia lavorare i suoi compagni di squadra (ben quattro), mentre Nibali resta solo con Pellizotti al fianco. Ci provano da lontano Diego Rosa, Igor Antón e Domenico Pozzovivo, ma tutti vengono rimbalzati dalle pendenze della salita di Oropa. Ai -4 km piazza l'allungo, forse decisivo, Nairo Quintana, ma il colombiano non riesce a fare il vuoto. Pinot e Nibali si staccano ma il corridore della Movistar viene rimontato dal trio Zakarin-Landa-Dumoulin, con l'olandese che si va a prendere un clamoroso successo battendo gli altri due allo sprint (con relativo abbuono). Quintana paga lo sforzo negli ultimi 300 metri e arriva con un ritardo di 14'' nei confronti di Dumoulin, Pinot riesce a limitare i danni arrivando a 35'', mentre Nibali chiude a 43'' di ritardo sorretto da Pellizotti.

Video - Tom Dumoulin favoloso a Oropa: vince staccando Quintana e Zakarin 00:37

L'ordine d'arrivo

1. Tom DUMOULIN (SUN) 3h02'34''; 2. Ilnur ZAKARIN (KAT) +3''; 3. Mikel LANDA (SKY) +9''; 4. Nairo QUINTANA (MOV) +14''; 5. Thibaut PINOT (FDJ) +35''; 7. Vincenzo NIBALI (TBM) +43''; 8. Franco PELLIZOTTI (TBM) +43''

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 59h31'17''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +2'47''; 3. Thibaut PINOT (FDJ) +3'25''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +3'40''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +4'24''; 8. Domenico POZZOVIVO (ALM) +4'59''