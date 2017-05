Dumoulin: "Vittoria incredibile, sono sorpreso"

"Sapevo che Quintana avrebbe attaccato e sognavo di contrattaccare, ma non credevo di farlo così... Quando è partito sono andato in difficoltà, non potevo seguirlo e sono salito con il mio ritmo", ha spiegato il vincitore di tappa e maglia Rosa subito dopo l'arrivo. "Poi gli sono arrivato sempre più vicino. Quando Zakarin ha accelerato ho pensato solo a guadagnare tempo su Nibali, Pinot e Mollema. Ho un grande vantaggio entrando nell'ultima settimana. Vedremo se è sufficiente. Questa tappa era adatta alle mie caratteristiche ma l'ultima settimana sarà diversa con un sacco di salite. Siamo ancora lontani da Milano", ha concluso Dumoulin.