Fabio Aru operato al naso, ma già lunedì riprenderà gli allenamenti, l'obiettivo è il Giro d'Italia

Fabio Aru ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico di routine. Il ciclista sardo è andato sotto i ferri per una piccola operazione al naso (ipertrofia dei turbinati). L’esito dell’intervento è stato eccellente e il vincitore della Vuelta 2015 è subito stato dimesso. Oggi nuova visita di controllo, queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: “Mi sento un po’ rintronato, ma oggi mi tolgono i tamponi e sono sicuro che starò meglio. Con il Professor Cassisi sapevo di essere in ottime mani”.

Il capitano dell’Astana dovrebbe tornare ad allenarsi già lunedì. Il suo debutto stagionale è previsto al Giro dell’Oman (14-19 febbraio) poi rimarrà sempre in Medio Oriente per l’Abu Dhabi Tour (23-26 febbraio). Prima prova in Italia il 4 marzo alle Strade Bianche poi Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e il Giro di Croazia con cui si preparerà al Giro d’Italia, suo grande obiettivo stagionale.