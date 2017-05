Facciamo i conti: 200 mila euro a chi vince il Giro, una tappa ne vale 11 mila

Una valanga di soldi. La direzione del Giro d’Italia 2017 ha comunicato, tramite il regolamento ufficiale della 100esima edizione della corsa rosa, il sistema di premiazione. Esulando dunque il discorso dagli sponsor che ogni corridore e ogni squadra hanno, chiunque partecipi al primo dei tre Grandi Giri di questa stagione ciclistica, avrà chance di guadagnare ulteriore denaro. Premi che chi organizza il Giro (e RCS in primis) destinati ad avere un peso determinante nel bilancio di ogni atleta e di ogni team al termine di questa storica edizione.

Tutto viene premiato: dalle fughe alle maglie di giornata

Come spesso accade ai grandi Giri, ogni azione in ognuna delle 21 tappe previste può essere decisiva ad intascare centinaia o migliaia di euro. Due giorni fa è stato cancellato il premio per il miglior discesista, perché ritenuto troppo pericoloso (tante polemiche a riguardo), ma scorrendo le pagine del regolamento è possibile scovare tutto quello che il Giro d’Italia 2017 mette in palio. Ad esempio una volata vinta al traguardo volante di giornata vale 500 euro, la maglia rosa giornaliera garantisce 1000 euro, la fuga di giornata viene pagata 250 euro, quello combattività ben 300 euro. Poi la maglia bianca (miglior giovane) di giornata intasca 500 euro, la classifica giornaliera a punti 800.

Indossare la maglia rosa a fine Giro vale 200 mila euro

E vincere il Giro quanto garantisce? Tanto. Ci sono infatti due premi a riguardo, quello della classifica generale e quelli speciali, legati sempre alla classifica generale. Chi vince incassa 115.668 euro dalla prima e 90 mila dalla seconda. Più di 200 mila euro in totale. Chi arriva secondo a fine Corsa Rosa arriva a 108 mila euro, mentre si ferma a 49 mila euro il corridore sul gradino più basso del podio. È previsto un premio per i primi 20 classificati al termine della 21esima tappa. Poi, ovvio, ogni vittoria di tappa, appunto, viene retribuita: 11 mila a chi vince, scalando fino a 1000 euro a chi arriva quinto e a 276 euro a chi si piazza dal 10° al 20° posto.

Premi anche alle squadre

I premi non sono solo individuali, ma anche di squadra. Il “Super Team” di giornata vince 500 euro, mentre la squadra premiata come migliore a fine Giro ne incassa 5000 di euro. Un introito che può aumentare anche grazie alla classifica fair play, che premia le prime tre squadre del giro in questo ambito con 5000, 3000 e 2000 euro. Classifica dei tempi per squadra e classifica dei punti per squadra valgono ognuna 33.900 euro.

Si ringrazia Fabio Disingrini, inviato ad Alghero, che ci ha fornito in anteprima il regolamento