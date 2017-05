Finalmente Italia, finalmente Nibali: è sua la tappa regina! Dumoulin in crisi, ma resta in rosa

tra poco il report completo...

LL Sánchez primo sul Mortirolo, Quintana ne manda tre in fuga

Prima ora di corsa a tutta, con il plotone che viaggia ad una media oraria superiore ai 50 km/h. Il primo ad attaccare è Pello Bilbao, seguito da Zhupa, poi è una catena di scatti e controscatti. La fuga vera prende piede all'inizio del Mortirolo, con diversi big a tentare la fortuna da lontano: nella testa della corsa troviamo Hirt, Rui Costa, Kruijswijk, Rolland, Landa, Fraile e soprattutto Luis León Sánchez. Il primo a scollinare sul Mortirolo è proprio il corridore dell'Astana con lo spagnolo che onora così la memoria di Michele Scarponi, a cui era stata ribattezzata la cima del primo GPM di giornata (complimenti a Fraile che lascia il passaggio a LL Sánchez) senza fare lo sprint. Occhio però alle strategie delle squadre: la Sunweb di Dumoulin riesce a piazzare in fuga ten Dam, fa di meglio Quintana che manda in avanscoperta i vari Anacona, Gorka Izagirre (vincitore di una tappa a Peschici) e Amador.

Video - Sanchez omaggia Scarponi sul Mortirolo: passa per primo e si commuove 00:46

A Landa la Cima Coppi, Dumoulin finisce ko sull'ultima salita

L'andatura la fanno la Trek e la FDJ, mentre Nibali resta con il solo Pellizotti al fianco. In cima allo Stelvio prova ad anticipare tutti Igor Antón, ma è Mikel Landa a scollinare per primo, prendendosi la Cima Coppi 2017. In discesa provano poi ad attaccare lo stesso Landa e Amador, ma il duo non riesce ad andare tanto lontano con Kruijwsijk a riformare il gruppo dei 9 battistrada.

Video - Landa passa per primo sulla Cima Coppi 00:28

Concitazione anche nel gruppo maglia rosa, con Dumoulin che si stacca a causa di alcuni problemi intestinali: l'olandese riparte, ma resta molto attardato con il gruppo dei migliori che gli 'ruba' subito 1'30'' nella salita dell'Umbrailpass. Il corridore della Sunweb si fa aiutare dal compagno ten Dam nel primo tratto in salita, ma poco dopo si ritrova da solo a rimontare. Il classe '90 riesce a riportarsi a -1' dai migliori, ma sul tratto più duro della salita ci sono gli allunghi di Nibali e Quintana, con alla loro ruota solo Pozzovivo e Zakarin.

Video - Quando scappa scappa... "bisognino" della maglia rosa Dumoulin 00:59

Nibali attacca in discesa e manda ko Quintana: poi testa a testa con Landa in volata

L'azione combinata di Nibali e Quintana fa rimbalzare Dumoulin che paga nuovamente e finisce quasi a 2 minuti di distacco. Solo Pozzovivo e Zakarin tengono il passo dei due super favoriti del Giro, mentre si staccano i vari Mollema, Formolo, Yates, Jungels e soprattutto Pinot che era alla caccia del podio. Il corridore della Bahrain Merida e quello della Movistar vanno di comune accordo fino allo scollinamento sull''Umbrailpass, ma il siciliano scatta poi in solitaria - in discesa - alla caccia di Mikel Landa, rimasto ormai solo nella testa della corsa.

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) et Nairo Quintana (Movistar) dans le StelvioGetty Images

Nibali è velocissimo e, prendendosi qualche rischio, riesce a rimontare sul basco anche per la vittoria di tappa. Sul traguardo di Bormio è volata e a vincere è proprio l'ex Astana, con il primo successo di un italiano a questo Giro d'Italia dopo 15 tappe di digiuno. Quintana resta comunque lì e riesce a limitare i danni, rivenendo a 12'', poi Pozzovivo e Zakarin a completare il pacchetto dei migliori. La maglia rosa arriva con più di 2 minuti di ritardo, con Dumoulin che resta comunque leader della corsa ma colpito nell'orgoglio e nel fisico, certo di aver perso molto di quel margine che era riuscito a conquistare tra la crono e la fantastica vittoria di Oropa.

L'ordine d'arrivo

1. Vincenzo NIBALI (TBM) 6h24'22''; 2. Mikel LANDA (SKY) st; 3. Nairo QUINTANA (MOV) +12''; 4. Domenico POZZOVIVO (ALM) +24''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +34''; 6. Davide FORMOLO (CDT) +1'26''; 10. Thibaut PINOT (FDJ) +1'35''

Video - La straordinaria volata vincente di Vincenzo Nibali alla 16° tappa: battuto Landa 00:55

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 70h14'48''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +31''; 3. Vincenzo NIBALI (TBM) +1'12''; 4. Thibaut PINOT (KAT) +2'38''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +2'40''; 6. Domenico POZZOVIVO (ALM) +3'05''