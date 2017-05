Gaviria battuto, Caleb Ewan vince la volata di Alberobello: Jungels sempre in rosa

Dopo la tappa di Terme Luigiane che poteva scuotere la classifica generale, ecco una nuova occasione per i velocisti e Caleb Ewan sfrutta una delle ultime opportunità per alzare le braccia al cielo per la prima volta al Giro. L'uomo da battere è sempre Fernando Gaviria, ma questa volta il colombiano si lascia sorprendere dall'azione dell'Orica Scott che anticipa le procedure e fa partire la volata da lontanissimo. Gaviria riesce a rimontare, ma non abbastanza, con Ewan che mettere la sua ruota davanti allo stesso Gaviria, Bennett e Greipel non parso proprio in condizione. Peccato per gli italiani, fuori dalla top 10 i vari Nizzolo (che si era staccato dal gruppo maglia rosa già qualche km prima), Sbaragli, Mareczko, Ferrari e Modolo, con solo Battaglin a trovare un piazzamento. Giornata di tregua tra gli uomini di classifica, anche se Movistar, Sky e Bahrain Merida sono brave a non far correre pericoli ai propri capitani (Nibali chiuderà 10°).

Questa volta la Wilier riesce a piazzare un corridore in fuga

Si parte da Castrovillari con un breve tratto in discesa che favorisce l'azione in fuga di Kozonchuk (Gazprom), Simone Ponzi (CCC) e Giuseppe Fonzi (Wilier Italia). Dopo un'ora di corsa i tre accumulano quasi 3 minuti di vantaggio ma Simone Ponzi si deve arrendere a causa di un problema meccanico, venendo così ripreso dal gruppo maglia rosa trainato dall'Orica Scott di Caleb Ewan. Il vantaggio della testa della corsa oscilla tra i 3 e i 4 minuti con il gruppo che controlla, un po' di bagarre invece ai traguardi volanti con Fernando Gaviria che raggiunge il 3° posto sia a Massafra che a Martina Franca.

Video - Formolo e il calmante: "Dovrebbero darlo a tutti qua!" 00:27

Caleb Ewan anticipa la volata e trova la prima vittoria al Giro

Il gruppo maglia rosa riprende i fuggitivi a 18,7 km dall'arrivo e le squadre dei velocisti cominciano a comporre i treni in vista di un finale molto impegnativo. Anche le squadre dei big rimontano posizioni, con Bahrain Merida e Movistar molte attive per evitare problemi rispettivamente per Nibali e Quintana. Ai -4 dal traguardo cerca l'azione da finisseur Kristijan Koren, ma lo sloveno della Cannondale viene ripreso un km più tardi dal gruppo trainato dalla Sky e precisamente da Kiryienka. In vista dell'arrivo brutte notizie per l'Italia, Ferrari e Modolo sono molto lontani dalle posizioni di testa mentre Giacomo Nizzolo perde addirittura contatto dal gruppo maglia rosa. L'Orica Scott è la prima squadra a lanciare la volata e Caleb Ewan parte in anticipo sperando di poter sorprendere Gaviria: il colombiano rimonta, ma non basta con l'australiano che vince per pochi cm (il corridore della Quick Step mantiene comunque la maglia ciclamino). A completare il podio Sam Bennett della Bora, mentre Greipel si piazza 4°. Tra gli italiani piazzamento solo per Battaglin, mentre Nibali non vuole correre pericoli e chiude al 10° posto.

Video - Grandissima volata a tre, la spunta Ewan al fotofinish! 01:12

L'ordine d'arrivo

1. Caleb EWAN (ORS) 5h35'18''; 2. Fernando GAVIRIA (QST) st; 3. Sam BENNETT (BOH) st; 4. André GREIPEL (LTS) st; 5. Jasper STUYVEN (TFS) st

La classifica generale

1. Bob JUNGELS (QST) 33h56'07''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +6''; 3. Adam YATES (ORS) +10''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +10''; 5. Domenico POZZOVIVO (ALM) +10''; 6. Nairo QUINTANA (MOV) +10''