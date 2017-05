Gaviria è un missile! Il colombiano cala il poker e vince anche la volata di Tortona

tra poco il report completo...

Continua la maledizione Sky, non parte Geraint Tomas che dice addio

La 13esima frazione parte con un assente di lusso, questa volta è Geraint Thomas ad abdicare dopo le ferite accumulate nella caduta ai piedi del Blockhaus. Il gallese sembrava essersi ripresi dopo la grande crono di Montefalco (era giunto 2° alle spalle di Dumoulin, recuperando secondi e posizioni in classifica), ma già nella tappa di Bagno di Romagna aveva dimostrato di non aver recuperato del tutto. Anche nella, più agevole, tappa Forlì-Reggio Emilia aveva perso 25'' rispetto ai migliori, portandolo così a dire addio alla corsa a causa dei forti dolori a ginocchio e spalla.

Video - Contatto tra il gruppo e una moto della polizia: cadono Geraint Thomas e Mikel Landa 02:16

Continua quindi la maledizione per il Team Sky al Giro: in otto partecipazioni, solo una volta i britannici sono saliti a podio, nel 2013 con il 2° posto di Rigoberto Uran alle spalle di Vincenzo Nibali. Nessuno è riuscito a trionfare in Italia, da Wiggins a Froome (che al Giro fu addirittura squalificato nel 2010), passando quindi per Uran, Cataldo e Landa. Le uniche gioie sono le none vittorie di tappa (1 Wiggins, 3 Cavendish, 1 Uran, 1 Viviani, 1 Kiryienka, 1 Nieve e una cronosquadre nel 2013), la maglia bianca di miglior giovane di Uran nel 2012 e la maglia azzurra di miglior scalatore di Nieve nel 2016.

Fuga a tre: c'è anche Vincenzo Albanese, il più giovane del Giro100

Ultima tappa per velocisti, ma sono molti i corridori che provano ad inserirsi nella solita fuga di giornata. Al km 0 si forma un drappello di quattro uomini composto da Mohoric (UAE Emirates), Vincenzo Albanese (Bardiani), van Zyl (DDD) e Brutt (Gazprom). Dopo qualche km si rialza van Zyl, mentre gli altri tre battistrada vengono tenuti a distanza di sicurezza, non superando mai i 2'30'' di vantaggio con Lotto Soudal e Wilier Triestina a controllare. Niente GPM sul percorso da Reggio Emilia a Tortona (con Fraile che resta tranquillamente in maglia azzurra), mentre Gaviria regola il gruppo sia nel traguardo volante di Fiorenzuola che in quello di Broni, prendendosi altri punti per la maglia ciclamino: nessuno del gruppo va ad ostacolare il colombiano, chiaro segnale che gli altri velocisti sono concentrati solo sull'arrivo, prima di dire addio al Giro 100 con largo anticipo.

Che rimonta di Gaviria: è lui il miglior velocista del Giro

Ai -30 dal traguardo comincia ad aumentare l'andatura la Wilier Triestina di Mareczko e il gruppo maglia rosa rinviene sui fuggitivi ai -21,8 km, con Pavel Brutt (Gazprom) comunque contento per essere balzato in testa nella classifica dei km in fuga (146 km all'attacco anche oggi per il corridore russo). C'è forte vento laterale e la Trek Segafredo prova ad imitare quanto fatto dalla Quick Step nella tappa di Cagliari, anche la Bahrain Merida di Nibali si mette a pedalare in testa ma né la maglia rosa di Dumoulin, né altri big vengono sorpresi. Finale concitato, all'ultima curva sono molto lontani dalle prime posizioni sia Gaviria che Greipel, mentre Richeze si ritrova a tirare involontariamente la volata a Caleb Ewan. Gaviria riesce comunque a trovare un varco utile sulla destra, il colombiano innesta la quinta e va ad anticipare Bennett e Stuyven con una clamorosa rimonta, mentre Ewan rimane bloccato dallo stesso Richeze. Mareczko e Sbaragli non fanno neanche la volata, Modolo lancia invece Roberto Ferrari al 4° posto: miglior piazzato tra gli italiani.

Video - Fernando Gaviria fa poker: sua anche la 13^ tappa 01:29

L'ordine d'arrivo

1. Fernando GAVIRIA (QST) 3h47'45''; 2. Sam BENNETT (BOH) st; 3. Jasper STUYVEN (TFS) st; 4. Roberto FERRARI (UAD) st; 5. Ryan GIBBONS (DDD) st

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 56h28'53''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +2'23''; 3. Bauke MOLLEMA (TFS) +2'38''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +2'40''; 5. Vincenzo NIBALI (TBM) +2'47''; 8. Domenico POZZOVIVO (ALM) +3'59''