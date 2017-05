Gaviria fa bis a Messina e si prende la ciclamino, stradominio in volata: Greipel solo 4°

Il Giro fa tappa a Messina, a casa di Vincenzo Nibali, ma la corsa consegna una nuova opportunità ai velocisti dopo il primo arrivo in salita sull'Etna. A confermarsi il re degli sprint è ancora Fernando Gaviria che fa doppietta e si porta a casa anche la maglia ciclamino, simbolo della classifica a punti. Niente da fare per i rivali, Greipel si muove con ritardo e chiude al 4° posto, fa peggio Caleb Ewan che si piazza addirittura al 23°. Ci sono anche tanti italiani nella top 10, a cominciare da Mareczko (Wilier Triestina) che riesce finalmente a fare una volata come si deve, oltre a Sbaragli, Ferrari e Battaglin. Giornata no invece per Giacomo Nizzolo (nonostante due piazzamenti in avvio di Giro non è al meglio) e Pelucchi che paga le cadute di questi primi giorni. Nessuna novità per quanto riguarda la classifica generale, sempre in rosa Bob Jungels che nella tappa di domani a Terme Luigiane potrà cercare la vittoria di tappa.

Gazprom e CCC sempre attive nelle fughe

Nuova occasione per i velocisti, ma non manca la solita fuga di giornata con Eugeny Shalunov (Gazprom) e Maciej Paterski (CCC) a provare l'attacco da lontano, imitando l'azione del giorno precedente di Polanc. I due battistrada accumulano un vantaggio massimo di 3'50'' sul GPM di Andronico-Sant'Alfio (con Teklehaimanot a conquistare l'ultimo punto a disposizione uscendo dal gruppo maglia rosa), con la Bahrain Merida a controllare, non volendo rischiare nel successivo tratto in discesa.

Video - Aerodinamica e traiettorie: alla ricerca della discesa perfetta nel ciclismo 03:23

La Quick Step tiene a bada la fuga e Fernando Gaviria ne approfitta per sprintare nei traguardi volanti di Taormina e Roccalumera per accumulare punti in vista della maglia ciclamino.

In volata non c'è storia: bis di Gaviria

Il gruppo maglia rosa comincia a fare sul serio dai -45 al traguardo, riducendo il vantaggio dei fuggitivi anche grazie al vento favorevole. Gruppo compatto ai -14,5 km e le squadre dei big cercano così di portare i propri capitani nelle posizioni di testa del gruppo maglia rosa. Dal plotone prova ad attaccare Pibernik (compagno di squadra di Nibali) che passa per primo sulla linea del traguardo di Messina, lo sloveno esulta ma c'è ancora un giro da completare nel circuito cittadino della città sicula, non accorgendosi che la tappa non è ancora conclusa.

Video - Pibernik esulta, ma la tappa non è finita... 00:27

Negli ultimi km le squadre dei velocisti cominciano ad organizzare i treni, Orica Scott (Ewan) e Lotto Soudal (Greipel) sono le prime a farsi vedere, ma rimontano anche Bora (per Bennett, Pelucchi staccato dopo il primo GPM), Trek (per Stuyven, con Nizzolo che resta in fondo al gruppo) e UAE (per Modolo). All'ultimo km restano un po' attardati i Quick Step ma Richeze è bravo a riportare sotto Fernando Gaviria che parte al momento giusto stradominando la volata, precedendo Mareczko (Wilier) e Sam Bennett (Bora). Solo 4° André Greipel che cede così la maglia ciclamino, non si piazza nemmeno tra i primi 10 invece Caleb Ewan.

Video - Ancora Gaviria, fa sua anche la quinta tappa: Jungels resta in rosa 03:03

L'ordine d'arrivo

1. Fernando GAIVIRA (QST) 3h40'11''; 2. Jakub MARECZKO (WIL) st; 3. Sam BENNETT (BOH) st; 4. André GREIPEL (LTS) st; 5. Phil BAUHAUS (SUN) st; 6. Kristian SBARAGLI (DDD) st

La classifica generale

1. Bob JUNGELS (QST) 19h41'56''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +6''; 3. Adam YATES (ORS) +10''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +10''; 5. Domenico POZZOVIVO (ALM) +10''; 6. Nairo QUINTANA (MOV) +10''