Gaviria rosa passione: la Sardegna ha avvolto il Giro di grande bellezza

CAGLIARI - Le ardite scogliere dell'Ogliastra non ci sono più. Il vento è più fresco e pulito, le ginestre dipingono le strade del Giro: fioriranno gli oleandri rosa come il campione del Centenario. La terza tappa inizia a Tortolì e fa rotta su Villasimius che è un magnifico trionfo turchese, Capo Boi è il verde della terra che s'arrampica, blu è la vista di chi ammira da lassù il litorale di Sant'Elena. Dalla rotonda del Margine Rosso il maestrale soffia a venti nodi, dalla spiaggia del Boetto arriva l'onda d'urto: gli sciagurati là davanti chinano la testa per respirare, si stringono al manubrio, spingono tutto il peso del corpo sui pedali. I maestri del Nord planano nel vento come i fenicotteri del Molentargius: sono rosa come la maglia di Fernando Gaviria che sfreccia sul pavé di via Roma, volano a ventaglio come le ruote alate della Quick-Step. Dalle Fiandre a Cagliari, il fondo dell'impresa è sempre porfido.

Tre giorni attraverso la Sardegna, tre vincitori, tre maglie rosa. Alghero è di tutti, Olbia è di Pöstlberger, Tortolì di Greipel, Cagliari di Gaviria. C'è tutto un campionario di outsider, campioni e astri nascenti del ciclismo veloce: Fernando è lo sprinter colombiano nato su pista e sbocciato in strada, siamo onesti, ci voleva un tocco di passione latina dopo due giorni di metodo teutonico. Gaviria si fa la doccia con lo spumante, abbraccia la mamma e scalda la stampa con ampi gesti, agile e veloce come sui pedali: "Prima Nairo (Quintana), Rigoberto (Uran), ed Esteban (Chaves), oggi io che sono il primo sprinter, la Colombia amplia il suo panorama grazie a questa maglia rosa che di certo difenderò per due giorni, oggi e domani!".

Cala il sipario intanto sul Giro di Sardegna, si vola o ci s'imbarca per la Sicilia mentre l'aria si riempie di aromi dalle osterie del Castello. Pesci grigliati e gnocchetti campidanesi: questo borgo che s'accende di notte e dorme di giorno ci mancherà, irregolare e straniante. Nel mese di Sant'Efisio, Cagliari ha accolto la processione del Giro e la Barbagia ha riaperto le sue Cortes. Solo ciò che non dovremmo scrivere è che di pubblico, nelle piazze della grande partenza, non se n'è visto come in Olanda: sarà che lassù la bici è una logica esistenziale; sarà che Alghero è troppo elegante, così assorta nella sua bellezza, per ribollire di espressioni popolari; sarà che una macchia rosa nel molo di Olbia non basta a distrarre una frenetica città di porto. Ci abbufferemo di grandi salite e luoghi sacri del ciclismo. Certo che la Sardegna è una terra d'incanto e il Giro Centenario s'è specchiato fino in fondo nella sua immensa bellezza.