Geraint Thomas ora va forte anche in salita: può fare il colpaccio al Giro?

Geraint Thomas avrà per la prima volta i gradi da capitano del Team Sky in un grande giro e cercherà di ottenere un importante risultato in classifica, cosa che non gli è ancora riuscita in carriera. Il trentenne britannico, non ha infatti mai fatto una grande corsa a tappe da protagonista e il suo miglior risultato è il 15° posto al Tour de France, centrato sia nel 2015 che nel 2016. Nell’ultimo anno c’è stato però un netto miglioramento nelle sue prestazioni e ha dimostrato di poter competere con i migliori.

Thomas è stato sempre un formidabile passista, non dimentichiamo le tante vittorie ottenute su pista, ma ha sempre fatto più fatica in salita. Negli ultimi mesi invece si è vista una vera trasformazione del britannico, che ora riesce a tenere il passo dei migliori anche nelle ascese più dure. Non solo, come ha dimostrato al recente Tour of the Alpes, ha le qualità per attaccare ed effettuare dei grandi cambi di ritmi anche con pendenze a doppia cifra.

Per quanto visto in questa prima parte di stagione, Thomas è sembrato pronto per un ruolo da capitano e con una grande squadra come il Team Sky, potrà centrare un risultato prestigioso. Difficile dire se già in questo Giro potrà ambire alla vittoria, ma il podio è certamente alla sua portata. Se confermerà le attese della vigilia, allora Thomas potrà davvero essere uno degli avversari più pericolosi verso Milano.

Video - Geraint Thomas: 2 minuti da fenomeno, tappa e maglia! 02:21

Alessandro Farina