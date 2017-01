Giro 100, ma le Italiane dove sono? Due team stranieri preferiti ad Androni e Nippo

Con un comunicato ufficiale la RCS ha diramato il cast delle squadre e dei protagonisti che parteciperanno alla 100esima edizione del Giro d’Italia. Quello che spicca però, non è tanto la caratura dei nomi di chi parteciperà alla rassegna in rosa, quanto al contrario l’assenza di maglie e di corridori importanti per il movimento tanto italiano quanto mondiale.

È nota la notizia dell’esclusione della Androni e della Nippo dal Giro d’italia, con chiari riferimenti e proteste da parte delle stesse squadre, una manifestazione di dissenso e di delusione che ha caratterizzato un pò tutto il mondo del ciclismo o quantomeno il versante italiano.

Ciò che resta incomprensibile o meglio, ciò che lascia l’amaro in bocca è l’esclusione di due forti team italiani con un gran mix di esperienza e gioventù che di certo avrebbero garantito qualità in un’edizione del Giro diversa, evocativa e storica rispetto alle passate, centenaria appunto. Chi ne ha giovato, tra le azzurre, la Bardiani e la Wilier. La prima è una fucina di talenti e ha vinto la Coppa Italia prendendosi di fatto il diritto di partecipare al Giro. La Wilier di Pippo Pozzato, nella stessa competizione è seconda proprio dietro al Green Team. Con le due italiane, al Giro anche CCC Sprandi dalla Polonia e la Gazprom Rusvelo, squadra Russa.

A nulla sono serviti gli sfoghi via social e stampa delle due italiane escluse dal Giro. Lo stesso Gianni Savio, patron della Androni, direttamente dal Venezuela (dove tra l’altro la sua squadra sta riscuotendo ottimi risultati alla Vuelta al Tachira), ha espresso il suo dissenso “Una grande ingiustizia, sia sotto il profilo morale, sia sotto l’aspetto sportivo. Sono indignato e furioso”. E c’è di più. Mario Androni, che per due anni consecutivi si è visto sfuggire la possibilità di vedere il Giro da vicino, ha deciso di abbandonare il team prorio per la forte ingiustizia subita.

" Lo scorso anno avevo fatto una valutazione, avevo stabilito che in caso di mancato invito anche nel 2017 la mia esperienza sponsorizzativa nel ciclismo sarebbe terminata. Ci avevo pensato bene un anno orsono, lo avevo detto chiaramente e ora lo confermo "

E pensare come una decisione di questo genere possa far cambiare idea anche agli sponsor con conseguenze tanto scontate quanto scoraggianti per pensarle ad inizio stagione. Già gli sponsor, perché è su quelli che fa leva Mauro Vegni, patron del Giro.

" Androni e Nippo? Dietro ci deve essere un progetto. Voglio che da questi team passino i migliori giovani italiani. Il progetto lo fa la Bardiani che è una bella piattaforma di lancio dei giovani talenti. Perché ho scelto la Gazprom? È sponsor della Champions League di calcio, ha progetti di crescita importanti anche nel ciclismo. Perché CCC Sprandi? La Polonia è un nuovo mercato ed è molto interessante per il Giro. Dobbiamo guardare anche ad aspetti politici e commerciali, non solo sportivi "

L’ago della bilancia sembra quindi essere in equilibrio tra necessità e virtù, tra un Giro ricco di sponsor e visibilità e un Giro pieno di talento, grandi nomi e di spettacolo. Forse però se si considerasse l’assenza di Arredondo, Canola, Cattaneo, Palini, Santaromita, Marangoni e un certo Damiano Cunego, l’ago sarebbe destinato a spostarsi perché nel Giro100 l’assenza di questi nomi potrebbe essere di un peso parecchio importante.