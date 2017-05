Giro d'Italia, Dillier: "Vittoria incredibile, sono felicissimo"

Terme Luigiane (Cosenza), 11 mag. (LaPresse) - "E' incredibile, era tanto che non vincevo, dal 2015". E' soddisfatto il ciclista della Bmc Silvan Dillier dopo il successo nella sesta tappa del Giro d'Italia. "Ho lanciato lo sprint, ho cercato di indovinare il momento e cercare la vittoria dopo tanto tempo, è stata una grande gioia - ha aggiunto lo svizzero ai microfoni di Eurosport - Più la corsa viene dura meglio è per me, però oggi c'erano in fuga corridori davvero forti. So quanto è forte Stuyven, batterlo in volata è qualcosa di grande. Sono felicissimo".