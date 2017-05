Giro d’Italia 2017, Pozzovivo: “Voglio essere protagonista nell'ultima settimana"

ESCLUSIVA OA SPORT – Tra i protagonisti italiani di questo Giro d’Italia c’è Domenico Pozzovivo, che si trova all’ottavo posto in classifica generale e ora cercherà di dare il massimo in una terza settimana con tante salite che si adattano alle sue caratteristiche. Queste le sue parole alla partenza di Rovetta.

Ciao Domenico, oggi che tappa sarà per te?

“È una tappa difficilissima, tanto dislivello, tanti chilometri e tante ore in sella. Vediamo cosa si riuscirà a fare”.

Questo tuo piazzamento in classifica generale ti soddisfa?

“Mi soddisfa, ma niente impedisce di fare ancora meglio”.

Quale può essere la tappa perfetta per te in questa terza settimana?

“È difficile sceglierne una, spero di riuscire ad essere protagonista in una delle prossime”.

Alessandro Farina