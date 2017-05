Giro d’Italia 2017: Sarà un Vincenzo Nibali arrembante nell'ultima e decisiva terza settimana?

Una situazione che sembra molto somigliare a quella del 2016. Quindicesima tappa del Giro d’Italia dello scorso anno: dopo una cronoscalata da dimenticare Vincenzo Nibali è terzo in classifica generale, con addirittura 2’51” da recuperare su un olandese che è stato fino a quel momento perfetto, Steven Kruijswijk. Seconda piazza per il colombiano Esteban Chaves, apparso più brillante dell’azzurro in salita. La storia però poi è cambiata: come tutti saranno con due giornate magistrali sulle Alpi lo Squalo dello Stretto si è andato a prendere una clamorosa vittoria finale.

Secondo giorno di riposo del Giro 2017. Dopo la quindicesima frazione Nibali dista 3’40” dalla maglia rosa, ancora una volta un olandese, Tom Dumoulin. Neanche a dirlo, in seconda piazza c’è un colombiano, Nairo Quintana, apparso nettamente più in forma rispetto all’azzurro in salita (sul Blockhaus l’esempio più lampante). Cambierà ancora una volta tutto con la terza settimana?

Il sogno è quello di vedere un Nibali all’arrembaggio. In questi ultimi giorni il capitano della Bahrain-Merida si è fatto vedere davanti con la propria squadra, ma non è riuscito né a staccare gli avversari, né a stare con loro su una salita non durissima come quella di Oropa. Il siciliano non ha trovato il colpo di pedale giusto, ma sulle montagne alpine potrebbe cambiare la musica: i tanti metri di dislivello, le ascese in rapida successione, potrebbero favorire il motore di Nibali.

Bisognerà però provarci e, soprattutto, non attendere l’ultima possibilità, ma tentare con la fantasia che ha caratterizzato la carriera dello Squalo.

