Giro ancora apertissimo: vince Pinot ma Quintana resta in rosa! Nibali c'è, Dumoulin a 53''

L'ultima tappa di montagna non ci consegna il nome del vincitore del Giro; anzi, alimenta i dubbi su chi indosserà la maglia rosa al termine della cronometro di Milano. Tutti i big hanno provato a distanziare Dumoulin il più possibile, ma l'olandese non si spezza e grazie ad una grande azione nel finale riesce a rimontare sulla testa della corsa, perdendo 'solo' 15'' dai vari Pinot, Nibali e Quintana. Il favorito, dunque, resta l'olandese che nei 29,3 km della crono potrà ribaltare nuovamente la generale, scavalcando tutti i corridori che lo precedono. Anche oggi il corridore della Sunweb si è difeso in maniera eccellente, ma quanto gli è rimasto di autonomia? L'unica variabile da analizzare è proprio l'energia residua dell'olandese che cerca il primo, straordinario, successo in un Grande Giro. In seconda battuta affilano gli artigli Pinot e lo stesso Nibali, che ha ancora qualche chance di poter sovvertire i pronostici. Indossa la maglia rosa, ma sembra spacciato: parliamo di Quintana, con il colombiano che ha guadagnato - appunto - solo 15'', non riuscendo a prende i secondi di abbuono sull'arrivo di Asiago. Il corridore della Movistar ci crede ancora, potendo contare di 53'' su Dumoulin nella generale, ma il grande rischio è che il colombiano scenda addirittura dal podio.

" Ci abbiamo provato, e abbiamo guadagnato ancora qualche secondo. Siamo tutti molto stanchi, ma tutti molto pericolosi, quindi sono stato attento anche a non perdere tempo dagli altri rivali. 53 secondi sono pochi? Meglio quei 53 secondi che arriva alla cronometro con nessun vantaggio. Vincere il Giro? Io ci credo. Dovrò fare la migliore crono della mia vita, e vediamo chi ha ancora gamba dopo 20 durissime tappe. [Nairo Quintana ad Asiago] "

Katusha a tutta sul Monte Grappa, ma Dumoulin non si stacca

Sono 6 i coraggiosi di giornata con Pinot che riesce a piazzare un suo uomo nella fuga, con la presenza di Matthieu Ladagnous che potrà essere utile nel finale di corsa. Ci prova da lontano anche Andreetta ma il corridore della Bardiani CSF non riesce ad entrare nella testa della corsa, ce la fa invece Filippo Pozzato che però si stacca all'inizio del Monte Grappa. È la Katusha Alpecin a fare il forcing nella penultima salita di questo Giro: Vicioso e Gonçalves prima, Kiserlovski dopo provano ad aumentare il ritmo con Formolo, Yates e Mollema che perdono contatto (ritrovando anche Belkov, anche lui in fuga). I big, quelli che lottano nella Generale, restano tutti lì, ma nel finale del Monte Grappa c'è il rientro di quei corridori che avevano perso le ruote dei migliori. Davanti restano all'attacco solo Devenyns e Teuns che nella discesa a seguito del Monte Grappa mantengono più di 2 minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa.

Video - Devenyns davanti a tutti sul Monte Grappa e al suo fianco c'è un fan con una volpe imbalsamata 00:25

Nessuno attacca in discesa, sul Foza perde le ruote dei migliori Dumoulin

Nella discesa nessuno scatta, con Quintana che resta a ruota di Amador per parare su eventuali scatti di Nibali che invece preferisce risparmiare energie in vista della salita finale. Torna anche De la Parte ed è proprio la Movistar a dettar il ritmo ai piedi del Foza: l'andatura è sostenuta, sia Dumoulin che Nibali perdono subito i propri compagni di squadra, mentre vengono ripresi Devenyns e Teuns. Il primo a rompere gli indugi è Zakarin, con il russo che dimostra di essere cresciuto molto nell'ultima settimana, a seguirlo è Pozzovivo che non vuole perdere la possibilità di trovare la quarta piazza. Poi è la volta di Nibali, seguito da Quintana e Pinot, mentre continua a fare l'elastico Dumoulin che resta in un gruppetto insieme a Jungels, Adam Yates, Mollema e Hirt: l'olandese però non perde tanto terreno e si mantiene ad una distanza di 20''/30''. Pozzovivo scollina per primo sul Foza, ma il duo di testa viene raggiunto al termine della discesa dal trio Quintana-Nibali-Pinot.

Finale in volata: vince Pinot, Dumoulin perde 'solo' 15 secondi

Davanti hanno tutti l'obiettivo di staccare Dumoulin ma il gruppo Quintana-Nibali-Pinot-Zakarin-Pozzovivo riesce a guadagnare pochissimo, anzi. Dietro si forma una specie di cronosquadre e Dumoulin grazie all'aiuto di Jungels, Mollema e Yates riesce ad evitare la disfatta. Si arriva allo sprint, è proprio Quintana a lanciarlo ma il colombiano viene rimontato da Pinot che vince con facilità su Zakarin e Nibali. A 15'' di ritardo il gruppetto Jungels-Mollema-Yates-Dumoulin con il corridore della Sunweb che mantiene altissime le sue chance di vittoria finale grazie alla crono di Milano.

Video - Pinot vince la volata dei big davanti a Zakarin e Nibali! Dumoulin perde 15" 01:06

L'ordine d'arrivo

1. Thibaut PINOT (FDJ) 4h57'58''; 2. Ilnur ZAKARIN (KAT) st; 3. Vincenzo NIBALI (TBM) st; 4. Domenico POZZOVIVO (ALM) st; 5. Nairo QUINTANA (MOV) st; 6. Bob JUNGELS (QST); 10. Tom DUMOULIN (SUN) +15''

La classifica generale

1. Nairo QUINTANA (MOV) 90h00'38''; 2. Vincenzo NIBALI (TBM) +39''; 3. Thibaut PINOT (FDJ) +43''; 4. Tom DUMOULIN (SUN) +53''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +1'15''; 6. Domenico POZZOVIVO (ALM) +1'30''; 10. Davide FORMOLO (CDT) +12'55''