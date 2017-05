Il Giro d'Italia perde la maglia Tricolore: Nizzolo si ritira dal Centenario

Giacomo Nizzolo lascia il Giro d’Italia: restano pochi traguardi per velocisti e la condizione non è delle migliori. Non voleva perdere l’appuntamento con la corsa del Centenario e ad Alghero molte bandiere sventolavano per lui, il Mastino della Brianza, campione d’Italia a Darfo Boario. Impensabile un Giro 100 senza la maglia Tricolore, però Nizzolo veniva da un lungo periodo di stop per una tendinite al ginocchio. Quarto a Olbia tra i velocisti beffati da Pöstlberger, terzo a Cagliari dietro a Selig e Gaviria, Nizzolo dà forfait alla vigilia dell’11° tappa dopo le prime fatiche in salita e la crono del Sagrantino. Il Giro d’Italia perde la sua ultim(issim)a maglia rossa.

Le dichiarazioni di Giacomo Nizzolo rilasciate stamattina a Tuttobiciweb:

"Sapevo che con soli sei giorni di corsa sarebbe stato difficile far bene al Giro, ma ci tenevo in modo particolare ad essere al via dell'edizione numero 100 con la maglia tricolore. E credo di aver fatto anche delle buone tappe all'inizio della corsa, con il terzo posto di Cagliari. Io ce l'ho messa a tutta, ma negli ultimi giorni ho fatto davvero fatica e a questo punto andare avanti non aveva più senso, anche se mi fermo con la tristezza nel cuore. Stasera sarò a casa, verso le 18.30 uscirò come faccio spesso per farmi una pedalata, per tre-quattro giorni devo recuperare, poi faremo un nuovo check. Di sicuro voglio far bene nel mese di giugno per arrivare ad essere protagonista al campionato italiano e per gettare poi le basi per una bella seconda parte di stagione."