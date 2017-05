Il Giro parla tedesco: Greipel batte tutti in volata a Tortolì e si prende la maglia rosa

Questa volta è stata volata, questa volta è stato Greipel. Il velocista più esperto della carovana rosa riesce ad imporsi sul traguardo di Tortolì con una volata di potenza, mettendo in fila tutti i pretendenti. Ottimo 2° posto per Roberto Ferrari (che cerca il guizzo in assenza di Modolo), chiude invece 3° Jasper Stuyven che indossava la maglia bianca. Restano a guardare invece Gaviria e Ewan: il prima parte troppo presto facendosi poi rimontare a 250 metri dal traguardo, il secondo perde il contatto con il pedale proprio nel momento della verità, non potendo così disputare la volata. Prime indicazioni intanto per quanto riguarda gli uomini di classifica. Thomas e Landa ben protetti dagli Sky, Pinot lontano dai riflettori ma resta concentrato mentre Quintana non perde di un metro Nibali. È proprio il corridore siciliano il primo a rompere gli indugi, mettendo a tirare la sua Bahrain Merida nella discesa molto tecnica dopo il Genna Silana. Chi perde secondi è invece Zakarin che proprio al termine della discesa, a causa di un problema meccanico, deve impegnarsi un'incredibile rimonta. Il russo ce la fa, grazie al grande lavoro della Katusha, ricongiungendosi con il gruppo a -3 dal traguardo, ma inevitabilmente perde contatto durante la volata (20'' di ritardo per lui a Tortolì). Le prime tappe del Giro 100 si confermano, quindi, molto insidiose: dopo i 13'' persi da Kruijswijk ieri, ecco che un altro concorrente per il podio perde secondi preziosi.

Solita fuga ad inizio tappa: c'è ancora Teklehaimanot

Al km 0 parte subito la prima fuga di giornata, si muovono praticamente le stesse squadre di ieri con Teklehaimanot (Dimension Data), Owsian (CCC), Koshevoy (Wilier Triestina), Shalunov (Gazprom) e Andreetta (Bardiani) all'attacco. A fare l'andatura in gruppo è invece la Bora Hansgrohe di Lukas Pöstlberger, prima maglia rosa del Giro 100. I fuggitivi accumulano un vantaggio massimo di 6'15'' sul gruppo maglia rosa che però stabilizza il ritardo sui 3 minuti al primo GPM di Nuoro. Teklehaimanot fa incetta di punti nei traguardi volanti, ma soprattutto scollina per primo sul Genna Silana andandosi a prendere i punti per la classifica scalatori con il corridore eritreo che sfila la maglia azzurra a Cesare Benedetti nonostante il tentativo di rimonta in extremis di Pöstlberger.

Nibali fa andare la sua squadra in discesa, che rischio per Zakarin

Subito dopo il Genna Silana parte all'attacco Nathan Haas della Dimension Data che viene stoppato però da Davide Martinelli della Quick Step, con il team belga che non vuole altre azioni in fuga. Nella discesa a fare l'andatura è la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali che prova a saggiare le condizioni degli altri big della classifica generale. A perdere contatto sono invece due velocisti italiani, Matteo Pelucchi della Bora (altri problemi dopo la tappa di ieri) e Giacomo Nizzolo dopo il buon 4° posto di Olbia. Terminata la discesa problema meccanico per Zakarin che rischia di uscire dalla corsa, fortuna per lui che la Katusha si sistema come in una crono squadre e riesce a rimontare i 30'' persi inizialmente, portando il russo in gruppo ai -3 dal traguardo.

Video - Aerodinamica e traiettorie: alla ricerca della discesa perfetta nel ciclismo 03:23

La volata: Greipel su tutti

Orica Scott, Quick Step Floors e Lotto Soudal cominciano ad imbastire i propri treni in vista della volata, ma Caleb Ewan perde il pedale proprio a 500 metri dal traguardo non riuscendo così a lottare per la vittoria. Gaviria parte troppo presto, lasciando così tempo e spazio a Greipel che vince di potenza su Roberto Ferrari (che ha fatto la volata per la UAE al posto di Modolo) e sulla maglia bianca Jasper Stuyven. Tra i primi 10 anche Sbaragli e Battaglin, mentre Zakarin paga poi la grande rimonta giungendo a 20'' da Greipel. Grazie agli abbuoni il corridore tedesco della Lotto Soudal si prende anche la maglia rosa, scavalcando per 4'' Lukas Pöstlberger.

Video - André Greipel vince la 2^ tappa del Giro davanti a Ferrari 00:38

L'ordine d'arrivo:

1. André GREIPEL (LTS) 6h05'18''; 2. Roberto FERRARI (UAD) st; 3. Jasper STUYVEN (TFS) st; 4. Fernando GAVIRIA (QST) st; 5. Kristian SBARAGLI (DDD) st.

La classifica generale:

1. André GREIPEL (LTS) 11h18'39''; 2. Lukas PÖSTLBERGER (BOH) +4''; 3. Caleb EWAN (ORS) +8''; 4. Roberto FERRARI (UAD) +8''; 5. Jasper STUYVEN (TFS) +10''