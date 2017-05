Italia ancora a secco: Gaviria fa tris a Reggio Emilia, Mareczko comunque 2°

tra poco il report completo...

Marcato e Maestri in fuga, Fraile si prende la maglia azzurra

Penultima occasione per i velocisti, ma parte la solita fuga di giornata con l'attacco di Firsanov (Gazprom) e Marco Marcato (UAE) al km 0. Interessante l'attacco del corridore dell'UAE Emirates che con questa azione permette ai suoi compagni di squadra di lavorare 'meno' in gruppo in favore del duo Modolo-Ferrari, lasciando alle altre squadre dei velocisti il lavoro sporco per rimontare sulla fuga. Dopo qualche km si unisce alla testa della corsa anche Mirco Maestri della Bardiani CSF, in cerca di gloria sulle strade di casa (il corridore classe '91 è nato a Guastalla in provincia di Reggio Emilia). Due i GPM di giornata, non particolarmente duri, e soprattutto molto lontani dal traguardo: i fuggitivi si prendono la maggior parte dei punti, esce allo scoperto però Omar Fraile che si piazza al 4° posto sia al Colla di Casaglia (2a categoria), che al Valico Appenninico (3a categoria), prendendo complessivamente 5 punti e superando Jan Polanc in vetta alla classifica scalatori.

Gruppo compatto ai -10, in volata Gaviria è il più forte

La fuga raggiunge un vantaggio massimo di 7 minuti, ma Orica Scott, Quick Step e Lotto Soudal controllano la situazione senza affanno. In prossimità dei -10 al traguardo vengono ripresi Firsanov e Marcato mentre Maestri prova a rilanciare la propria azione, anche se il corridore della Bardiani viene raggiunto ai -6,7 da Reggio Emilia. Cominciano ad organizzarsi i treni delle squadre dei velocisti, molto attiva anche la Bora Hansgrohe per Sam Bennett con Cesare Benedetti a tutta davanti al plotone. La Wilier Triestina di Mareczko ci prova con un'azione da finisseur di Zhupa per mischiare le carte, ma il campione nazionale albanese viene subito rimontato dalla Bora: è volata di gruppo, ma è spettacolare Richeze ad uscire allo scoperto nel momento giusto, lanciando Gaviria che batte - ancora una volta - tutti allo sprint. Si piazza comunque al 2° posto Mareczko che era stato bravo a prendere la ruota di Gaviria, mentre Bennett chiude al 3°. Richeze, ultimo uomo di Gaviria, riesce a trovare addirittura il 5° posto, tra gli italiani ci sono anche Modolo (7°) e Ferrari (10°). I grandi delusi di giornata sono ovviamente Greipel (solo 8°) e Caleb Ewan che non fa neanche la volata (arriva 82°).

Video - Gaviria "Premio Nobel delle volate": suo anche l'arrivo veloce di Reggio Emilia 01:39

L'ordine d'arrivo

1. Fernando GAVIRIA (QST) 5h18'55''; 2. Jakub MARECZKO (WIL) st; 3. Sam BENNETT (BOH) st; 4. Phil BAUHAUS (SUN) st; 5. Maximiliano RICHEZE (QST) st; 7. Sacha MODOLO (UAD) st; 8. André GREIPEL (LTS) st

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 52h41'08''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +2'23''; 3. Bauke MOLLEMA (TFS) +2'38''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +2'40''; 5. Vincenzo NIBALI (TBM) +2'47''; 9. Domenico POZZOVIVO (ALM) +4'05''