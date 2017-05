Jungels alla Gaviria: sua la volata dei big a Bergamo! Nibali non fa la differenza in discesa

Ultima tappa prima del tritacarne di Mortirolo e Stelvio, ma nessuno riesce a scucire la maglia rosa di Dumoulin che risponde presente anche nella 15esima frazione. Guadagnano secondi solo Quintana (6'') e Pinot (4'') grazie ai piazzamenti nella volata finale, ma nessuno è riuscito a fare la differenza nelle salite (3) e nelle discese che portavano la carovana rosa fino a Bergamo. A spuntarla è invece Bob Jungels, che si tiene stretto la maglia bianca di miglior giovane, che con uno sprint degno del compagno di squadra Gaviria va a battere tutti i big sul traguardo. Ci prova Vincenzo Nibali che fa andare a tutta i suoi scudieri Pellizotti e Visconti, ma per ora il siciliano non riesce a fare la differenza, appuntamento quindi a settimana prossima per tentare di ribaltare il destino di questo Giro d'Italia. Il terreno per recuperare c'è, anche se la maglia rosa ha dimostrato di avere anche una grande testa oltre alle gambe. Tanta sfortuna per Quintana che però si rialza e va addirittura a fare lo sprint, meno per Kangert costretto al ritiro dopo una brutta caduta nell'ultimo tratto di gara.

L'Orica Scott chiude sulla fuga, ci prova da lontano anche Gaviria

Prima ora di corsa molto veloce con diversi corridori impegnati ad entrare nella fuga di giornata. Il primo tentativo vede un drappello di 5 uomini con Barta, Roy, Hofland, Devenyns e Zhupa all'attacco, ma i cinque non vanno oltre il traguardo volante di Busto Arsizio. Cannondale e UAE Emirates molte attiva ad annullare la fuga, ma in un secondo momento si forma un altro tentativo, questa volta di 10 uomini: partono al km 110 i vari Amezqueta, Petilli, Deignan, Battaglin, van Rensburg, Gaviria, Shalunov, Molard, Dillier e Barbin. Intelligente Gaviria ad inserirsi in questa fuga, con il semplice obiettivo di prendersi i punti del traguardo volante di Almenno San Salvatore. Il gruppo però rinviene grazie al lavoro dell'Orica Scott di Adam Yates (superlativo nel tratto in pianura Caleb Ewan).

Quintana finisce a terra, la Sunweb lo aspetta

Davanti restano solo Deignan, van Rensburg e Molard, con il trio che viene raggiunto dalla coppia Rolland-Luis León Sánchez ancora alla caccia di un successo di tappa dopo diversi tentativi in fuga nei giorni precedenti. La Sunweb lascia all'Orica Scott e alla Bahrain Merida l'andatura in testa al gruppo maglia rosa, mentre Quintana cade in discesa a causa di una errata lettura di una curva da parte di un suo compagno. A prendere, a quel punto, le redini è il team olandese che con un gesto di fair play rallenta la corsa per aspettare i Movistar. Durante la discesa, la seconda di giornata, cadono anche Davide Formolo, che perde le ruote del gruppo maglia rosa, e Kangert che vola nel passaggio ad uno spartitraffico.

In discesa ci prova Nibali, poi in volata trionfa Jungels: Quintana si piazza 2°

C'è ancora una salita, quella di Bergamo, e i 5 di testa vengono ripresi dopo il grande lavoro dell'Orica Scott con l'andatura spedita di Carlos Verona e Rubén Plaza Molina. Anche Nibali muove le sue pedine con Pellizotti e Visconti in testa a tirare, ma partono all'attacco Mollema, Jungels e Pozzovivo. La loro azione dura solo qualche metro, poi è Nibali a partire all'attacco in discesa ma il siciliano non riesce a fare la differenza come nel Giro di Lombardia del 2015. Rientrano tutti, anche Kruijswijk e Zakarin che erano rimasti leggermente attardati al termine della salita. La tappa si decide quindi in volata, e ad uscire è di nuovo Jungels che di potenza batte tutti sul traguardo di Bergamo, con Quintana e Pinot che si piazzano alle sue spalle, a cogliere i secondi di abbuono.

L'ordine d'arrivo

1. Bob JUNGELS (QST) 4h16'51''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) st; 3. Thibaut PINOT (FDJ) st; 4. Adam YATES (ORS) st; 5. Domenico POZZOVIVO (ALM) st; 7. Vincenzo NIBALI (TBM) st; 8. Tom DUMOULIN (SUN) st

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 63h48'08''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +2'41''; 3. Thibaut PINOT (FDJ) +3'21''; 4. Vincenzo NIBALI (TBM) +3'40''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +4'24''; 7. Domenico POZZOVIVO (ALM) +4'59''