L'Astana sceglie di non sostituire Scarponi: correrà con 8 ciclisti anziché 9

Per onorare la memoria di Michele Scarponi, tragicamente scomparso lo scorso 22 aprile durante un allenamento sulle strade di casa a Filottrano, l'Astana Pro Team ha rinunciato a sostituire quello che era il capitano designato del team stabilendo così di correre la 100esima edizione del Giro d'Italia con 8 ciclisti anziché 9.

" Quello che è successo a Michele è una vera tragedia che nessuno poteva aspettarsi, che nessuno sa come affrontare. È un duro colpo per tutta la squadra. Michele sarebbe dovuto essere il nostro capitano e per questo motivo abbiamo scelto di non sostituirlo, lasciando il suo numero di gara libero. Ogni giorno in questo Giro così come in tutte le altre gare Michele sarà con noi e giorno dopo giorno correremo cercando di onorare la sua memoria, lottando e insieme sorridendo, proprio come Michele ci ha insegnato a fare. (Alexandr Vinokurov, general manager) "

Questa non è l'unica iniziativa intrapresa della squadra kazaka in memoria dell"aquila di Filottrano": l'Astana ha infatti istituito una raccolta fondi per aiutare la famiglia del ciclista marchigiano. Il link lo potete trovare QUI.