La Corsa Rosa omaggia Scarponi dedicandogli la salita del Mortirolo

Il Giro d'Italia non dimentica Michele Scarponi. E, così, a pochi giorni dal via dell’edizione del Centenario, ecco l’annuncio. La Corsa Rosa omaggerà il ciclista da poco scomparso dedicandogli una delle salite simbolo: il Mortirolo. Un simbolo che per Scarponi significa anche l’ultima vittoria al Giro, quella del 2010 all’Aprica davanti a Ivan Basso e Vincenzo Nibali.

In occasione della Tappa 16 Rovetta-Bormio, di martedì 23 maggio, il corridore che transiterà per primo al Gran Premio della Montagna del Mortirolo otterrà un punteggio doppio rispetto a quello previsto nel regolamento e sarà premiato, sul podio finale di Milano, durante il cerimoniale di chiusura del Giro.

Inoltre, in Sardegna, alla presentazione delle squadre prevista il 4 maggio alle ore 18.30 ad Alghero, l'Astana salirà come prima squadra sul palco dove ci sarà un momento dedicato a Scarponi. Il giorno seguente, in occasione della partenza della prima tappa, la carovana rosa osserverà un minuto di silenzio prima del via. Quindi l’Astana, schierata in prima fila, anticiperà il gruppo per un primo tratto di percorso.