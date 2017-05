La quiete prima della tempesta: i big non fanno sforzi, a Canazei vince un perfetto Rolland

Alla vigilia di una delle tappe decisive di questo Giro d'Italia, sono in molti a cercare gloria con un tentativo da lontano. Perfetto Pierre Rolland che prima va in fuga prendendosi il 1° posto sulla Aprica e sul Tonale, poi si rialza per spendere meno energie possibili in vista del finale. La testa della corsa, con 22 corridori, riesce ad evitare la rimonta del gruppo maglia rosa ma ad anticipare tutti è proprio Pierre Rollanc che in un attacco ai -7,8 km dal traguardo riesce ad anticipare uno sprint ristretto dove Rui Costa sarebbe stato il favorito. Pessima la strategia di squadra del portoghese, che nella fuga poteva contare di ben 3 compagni di squadra.

Più di 40 corridori in fuga

Tappa adatta alle fughe da lontano, e sono molti i corridori a provarci sin dal primo km. I primi ad accumulare un discreto vantaggio sono Mohoric (UAE Emirates), Brutt (Gazprom) e Rolland (Cannondale) con il francese che scollina per primo sia sull'Aprica che sul Passo del Tonale. Proprio dopo il Tonale si rialza Rolland per farsi riprendere da un gruppo di controattaccanti composto da più di 40 corridori. Molti i nomi importanti nella fuga: da Fraile (che lotta per la classifica scalatori) a Rui Costa, Polanc, Monfort e van Garderen. Le salite di oggi non fanno 'paura' e Nibali dà semaforo verde a Valerio Agnoli, fa lo stesso Quintana che lascia andare i compagni di squadra Gorka Izagirre (già vincitore a Peschici) e Sutherland.

Rui Costa cerca la vittoria, Polanc maglia rosa virtuale

Brutt si sfila alla ricerca di borracce, anche Mohoric viene poi ripreso ai -60,9 km dal traguardo con lo sloveno che si unisce al trenino UAE composto già da Rui Costa, Polanc e Valerio Conti. La mina vagante è proprio Polanc che in mattinata era 13° a 12'13'' da Dumoulin, con il vincitore della tappa dell'Etna che prova così a rientrare nella generale e prendere anche la maglia bianca. La testa della corsa accumula un vantaggio massimo di 13 minuti, ecco che la Quick Step e la Lotto Nl Jumbo cominciano a cambiare l'andatura per rimontare sui fuggitivi.

La UAE Emirates resta a guardare: Rolland coglie l'attimo e beffa Rui Costa

Una volta sfilato Mohoric, scatti e controscatti nella testa della corsa con l'obiettivo di smaltire qualche elemento. Prova a partire da solo Valerio Conti per forzare i compagni di fuga, ma il corridore romano viene subito rimontato da Woods, Sutherland e Busato. Lo scatto decisivo arriva ai -7,8 dal traguardo, a partire è proprio quel Pierre Rolland che era stato uno dei primi a muoversi in mattinata e il francese sembra ancora in grado di poter fare la differenza. Non c'è accordo per rimontarlo e a questo punto Valerio Conti è costretto a rimettersi a tirare per riportare sotto l'intero gruppo di controattaccanti. Rolland va su regolare e riesce ad arrivare in solitaria sul traguardo di Canazei, a 24'' il resto degli attaccanti con Rui Costa che batte i due Movistar allo sprint. A 7'54'' il gruppo maglia rosa con Polanc che entra così nella top 10, ma non riesce a sfilare la maglia bianca a Jungels.

L'ordine d'arrivo

1. Pierre ROLLAND (CDT) 5h42'56''; 2. Rui COSTA (UAD) +24''; 3. Gorka IZAGIRRE (MOV) +24''; 4. Rory SUTHERLAND (MOV) +24''; 5. Matteo BUSATO (WIL) +24''

La classifica generale

1. Tom DUMOULIN (SUN) 76h05'38''; 2. Nairo QUINTANA (MOV) +31''; 3. Vincenzo NIBALI (TBM) +1'12''; 4. Thibaut PINOT (KAT) +2'38''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +2'40''; 6. Domenico POZZOVIVO (ALM) +3'05''; 13. Davide FORMOLO (CDT) +7'17''