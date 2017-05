Landa 1° in ricordo di Scarponi! Dumoulin paga dazio: Quintana maglia rosa, Nibali sempre 3°

tra poco il report completo...

Nibali-Quintana: primo attacco in discesa a Dumoulin

Subito tentativi da lontano, sfruttando l'ascesa del Monte Croce Comelico dove scollina per primo Pello Bilbao. Ci provano poi 14 corridori, tra cui il solito Rolland e Rui Costa. Dietro, Quintana e Nibali animano subito la corsa provandoci in discesa, sorprendendo Dumoulin subito dopo il traguardo volante di Sappada (TV in salita). L'olandese finisce ad un minuto di distanza, ma grazie al grande lavoro di Mollema, Kruijswijk e Adam Yates riesce a rientrare sul gruppo dei migliori. Gruppo compatto ai -91 dal traguardo, ed ecco che parte un altro tentativo di fuga con 6 corridori.

Dumoulin risponde, poi in 18 provano la fuga

In cima al Sella Chianzutan, scollina per primo Henao per rendere inattaccabile la leadership di Landa nella classifica scalatori. Il gruppo maglia rosa lascia andare la fuga, a cui si aggiungono altri 12 uomini tra cui Landa, Visconti (Bahrain Merida di Nibali), Herrada e Rojas (Movistar di Quintana), Molard (FDJ di Pinot) e Plaza Molina (Orica Scott di Yates). Intanto, dalle retrovie, rientrano tutti e Dumoulin ritrova così cinque compagni di squadra, dopo la prima parte di corsa dove si era ritrovato tutto solo.

Video - Il dolore di Nibali e dell'Astana per la morte di Scarponi 01:34

Landa primo a Piancavallo con dedica a Scarponi

La fuga dei 18 conquista fino a 12 minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa; i primi a provarci seriamente sono Luis León Sánchez e Molard che attaccano la salita di Piancavallo con 33'' di vantaggio sugli altri compagni di fuga. Molard perde subito terreno, rientrano invece Landa, Rui Costa e Rolland. Ad averne di più è il basco della Sky che, nonostante il 2° posto di Ortisei, si lancia in solitaria a 10 km dal traguardo. Questa volta Landa anticipa tutti ed evita gli sprint, con Rui Costa e Rolland che giungono al traguardo staccati.

Video - Mikel Landa vince la tappa di Piancavallo dopo due secondi posti al Giro 01:12

Pinot il migliore dei big, Quintana si prende la rosa con Dumoulin che paga dazio

Il gruppo maglia rosa arriva con più di 9 minuti di ritardo ai piedi della salita di Piancavallo, con Dumoulin che perde subito le ruote dei migliori. L'olandese cerca di andare del suo posso, come capitato sul Blockhaus e ad Oropa, con il fido Simone Geschke al fianco. Il corridore della Sunweb finisce però a 40'' e non riuscirà più a ricucire lo strappo sul gruppo dei migliori: Nibali e Quintana continuano a marcarsi a uomo, ed è Pinot il primo a rompere gli indugi. Il francese riuscirà a staccare tutti e avvicinarsi al 3° posto di Nibali, più indietro arrivano invece Zakarin e Pozzovivo, appaiati, in lotta per il 5° posto. Quintana infine fa lo sprint e guadagna 2'' su Nibali, ma soprattutto 1'09'' su Dumoulin sfilandogli la maglia rosa. Il colombiano vince la sua personale battaglia, anche se i 38'' guadagnati oggi sull'olandese potrebbero essere non sufficienti nella crono di Milano per conservare la rosa. Non dimentichiamoci però di Nibali e Pinot, in lotta per il 3° posto, ma anche per qualcosa di più, poiché mancano all'appello ancora Monte Grappa e Foza (tutti e due GPM di 1a categoria).

Video - Dumoulin perde terreno: Quintana nuova maglia rosa a Piancavallo 00:29

L'ordine d'arrivo

1. Mikel LANDA (SKY) 4h53'00''; 2. Rui COSTA (UAD) +1'49''; 3. Pierre ROLLAND (CDT) +1'54''; 4. Pello BILBAO (AST) +2'12''; 5. Sebastián HENAO (SKY) +3'06''; 11. Thibaut PINOT (FDJ) +8'09''; 16. Nairo QUINTANA (MOV) +8'21''; 18. Vincenzo NIBALI (TBM) +8'23''; 22. Tom DUMOULIN (SUN) +9'30''

La classifica generale

1. Nairo QUINTANA (MOV) 85h02'40''; 2. Tom DUMOULIN (SUN) +38''; 3. Vincenzo NIBALI (TBM) +43''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +53''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +1'21''; 6. Domenico POZZOVIVO (SUN) +1'30''