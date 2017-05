tra poco il report completo...

Nibali-Quintana: primo attacco in discesa a Dumoulin

Subito tentativi da lontano, sfruttando l'ascesa del Monte Croce Comelico dove scollina per primo Pello Bilbao. Ci provano poi 14 corridori, tra cui il solito Rolland e Rui Costa. Dietro, Quintana e Nibali animano subito la corsa provandoci in discesa, sorprendendo Dumoulin subito dopo il traguardo volante di Sappada (TV in salita). L'olandese finisce ad un minuto di distanza, ma grazie il grande lavoro di Mollema e Adam Yates riesce a rientrare sul gruppo dei migliori. Gruppo compatto ai -91 dal traguardo, ed ecco che parte un altro tentativo di fuga con 6 corridori: Rolland, Pello Bilbao, Luis León Sánchez, Sebastián Henao, Rui Costa e Shalunov provano ad attaccare nuovamente per portare a casa una prestigiosa vittoria.

Dumoulin risponde, poi 18 in fuga

In cima al Sella Chianzutan, scollina per primo Henao per rendere inattaccabile la leadership di Landa nella classifica scalatori. Il gruppo maglia rosa lascia andare la fuga, a cui si aggiungono altri 12 uomini tra cui Visconti (Bahrain Merida di Nibali), Herrada e Rojas (Movistar di Quintana), Molard (FDJ di Pinot) e Plaza Molina (Orica Scott di Yates). Intanto, dalle retrovie, rientrano tutti e Dumoulin ritrova così cinque compagni di squadra dopo la prima parte di corsa dove si era ritrovato tutto solo.

Video - Mikel Landa vince la tappa di Piancavallo dopo due secondi posti al Giro 01:12

La classifica generale

1. Nairo QUINTANA (MOV) 85h02'40''; 2. Tom DUMOULIN (SUN) +38''; 3. Vincenzo NIBALI (TBM) +43''; 4. Thibaut PINOT (FDJ) +53''; 5. Ilnur ZAKARIN (KAT) +1'21''; 6. Domenico POZZOVIVO (SUN) +1'30''