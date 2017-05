Lo Stelvio si farà: dopo la neve, la Cima Coppi è pronta per il passaggio del Giro d'Italia

La foto di due settimane fa aveva destato dubbi e preoccupazione per lo stato delle strade sul Passo dello Stelvio: un’abbondante nevicata sembrava poter mettere in pericolo il transito del Giro d’Italia nella tappa regina di questa edizione del Centenario, che prevede un doppio passaggio sullo Stelvio - prima i 21,7 chilometri tradizionali poi la salita dal versante svizzero Umbrailpass (o Giogo di Santa Marta) – dopo aver già scalato in apertura di tappa anche il Mortirolo.

La Cima Coppi di questo Giro, con i suoi 2758 metri, ha riaperto i battenti ieri mattina, dal momento che la strada è stata completamente liberata dalla neve. Le previsioni di bel tempo per oggi e domani rendono quindi sicuro il passaggio dei corridori sulle rampe più storiche ed iconiche della storia del Giro.